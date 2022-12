Il 23 novembre è ricorso il 10′ anniversario della morte di Mons. Angelo Bassi, storico parroco di Gremiasco. Per l’ occasione sabato scorso, in quella che per oltre 50 anni è stata la sua chiesa, è stata celebrata una messa commemorativa organizzata da parrocchia e comune ed officiata dal neo parroco di S. Sebastiano Curone don Michele Pappada’ alla presenza di parenti, parrocchiani ed amministratori comunali.

La funzione religiosa chiude una serie di iniziative in memoria di don Bassi iniziate lo scorso settembre con due concerti di musica classica e la presentazione del libro “Monsignor Angelo Bassi. Uscire dal proprio guscio…aprirsi a mondi lontani” scritto dalla prof.ssa Maria Grazia Milani e dalla gremiaschese Silvia Raffo e pubblicato con il contributo della Cassa di Risparmio di Alessandria. Il volume attraverso foto, racconti, testimonianze racconta tutto ciò che Don Angelo fu nella sua lunga vita: parroco, maestro, missionario, storico e giusto tra le nazioni.

Piccoli e grandi eventi per ricordare ciò che Monsignor Bassi, per i suoi parrocchiani semplicemente don Angelo, è stato nel corso della sua lunga e laboriosa esistenza e che continuerà a vivere grazie ai ricordi di chi lo ha conosciuto, agli scritti da lui lasciati e in quelli a lui dedicati.

Lorenza Cavanna