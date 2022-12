Nella giornata di ieri, 23 dicembre 2022, il Comandante della Compagnia CC di Acqui Terme, unitamente al V. Brig. Castaldo Silvio, Comandante interinale della Stazione CC di Molare (AL), si sono recati presso l’abitazione di una anziana donna ultrasettantenne, la quale, a causa di un problema articolare che non le permette la deambulazione, trascorre gran parte della propria giornata allettata.

La donna, che vive da sola e fruisce di un’assistenza da parte di un’operatrice socio assistenziale per tre/quattro ore al giorno, ha da tempo manifestato una grande stima e ammirazione nell’Arma dei Carabinieri che a loro volta contraccambiano questo atteggiamento, sincerandosi spesso, delle sue condizioni di salute.

La donna, per contrastare la solitudine, quotidianamente contatta telefonicamente il Comando Stazione Carabinieri di Molare, scambiando una breve chiacchierata con i militari che a loro volto si sincerano dello stato di salute e delle condizioni generali di salute. In occasione delle imminenti festività natalizie si è deciso di portare un momento di felicità e di sollievo morale all’anziana donna, con una breve visita, durante la quale è stato fatto omaggio di un libro sugli animali, sua grande passione, oltre ad un panettone per festeggiare il Santo Natale