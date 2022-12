SABATO 24 DICEMBRE

Tortona: fino al 6 gennaio dalle 15 alle 18,30 al Museo Diocesano “Solidarietà con l’arte” In occasione del Santo Natale 2022, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona promuove per il secondo anno un evento dove l’arte si fa strumento di beneficenza. Dopo il successo di Arte all’Asta a favore della Caritas Diocesana nel 2021, quest’anno sarà il Centro Paolo VI Onlus il destinatario del gesto solidale. Grazie al Patrocinio e alla collaborazione della società per le belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, diversi artisti hanno donato al Centro Paolo VI alcune loro opere che verranno esposte al pubblico e potranno essere assegnate previa donazione.Il ricavato delle offerte, che sono fiscalmente detraibili, andrà a sostenere alcune delle numerose attività riabilitative svolte a favore dei ragazzi ospiti

Tortona: fino all’ 8 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18 apertura del grande presepe meccanico al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione.

Tortona: fino all’8 gennaio 2023 al parcheggio Megaplex StardustPista di ghiaccio a partire dalle ore 15 • info: cell. 3497335405

Tortona: fino al 8 gennaio a Palazzo Guidobono mostra “Paesaggi, scorci, vedute” ORARI APERTURA da giovedì a domenica dalle ore 16 alle 19. La mostra rientra nell’ambito del progetto “Scopri Tortona” e, con le stesse modalità di “Ritratti Autoritratti Figure” allestita la scorsa primavera, intende essere un’occasione per tributare doverosa gratitudine ai donatori delle opere che hanno arricchito la quadreria civica e per rendere fruibile ai cittadini una serie di dipinti incentrati sul paesaggio, selezionati dal patrimonio delle Civiche Raccolte d’Arte e, in alcuni casi, mai esposti al pubblico.

Tortona: fino all’ 8 gennaio preso la sala Giovani del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello “100+100” mostra di un secolo di storia attraverso i calendari orario apertura dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle 19 – info: Biblioteca Civica tel. 0131.864444 e-mail biblioteca@comune. tortona.al.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.