L’assessore ai Lavori Pubblici Longobardi: “Non solo sicurezza, ma anche attenzione alla disabilità. I nuovi passaggi permettono un efficace superamento delle barriere architettoniche nelle zone in questione”

Stanno terminando in queste ore i lavori per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati, due in via Mazzini e uno in via Colombo.

“Siamo intervenuti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi – per andare incontro alle numerose richieste di maggiore sicurezza dei cittadini. Due i passaggi pedonali in via Mazzini a Taggia; uno tra piazza Eroi Taggesi e piazza Garibaldi, e uno all’altezza della farmacia. Mentre quello in Arma è stato realizzato adiacente alla scuola Pastonchi.”

“Oltre a garantire una maggiore sicurezza, aumentando la visibilità e inducendo i mezzi a rallentare, i passaggi pedonali rialzati – prosegue Longobardi – sono utili anche per agevolare l’attraversamento e l’accesso ai marciapiedi per le persone con disabilità. Le zone in cui abbiamo realizzato i nuovi passaggi pedonali rialzati, infatti, avevano alcune difficoltà tecniche che non permettevano un efficace superamento delle barriere architettonico. In questo modo siamo riusciti a intervenire efficientemente. Non solo quindi sicurezza, ma anche attenzione alla disabilità.”

“Prosegue così un percorso virtuoso già iniziato negli scorsi anni. Si tratta infatti di uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale che, un passo alla volta, stiamo portando avanti con grande impegno,” conclude l’assessore ai Lavori Pubblici.

Gli interventi non si fermano qui; nei prossimi giorni partiranno anche una serie di asfaltature per andare a sistemare il manto stradale in diversi tratti. I lavori interesseranno via Mazzini, via Mameli e via Beglini. La viabilità sarà garantita a senso unico alternato, per tutta la durata dei cantieri, così da evitare disagi alla cittadinanza.