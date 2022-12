Per questo 2022 il calendario degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale di Valenza sarà ricco di tanti appuntamenti.

Si incomincerà sabato 3 dicembre alle ore 18.00 con l’accensione del tradizionale albero di Natale collocato in piazza Gramsci e del Presepe di piazzetta Verdi.

Sempre sabato 3 dicembre saranno accesi gli alberi a Fogliabella e nelle frazioni di Monte e Villabella.

Martedì 6 dicembre e mercoledì 7 dicembre si proseguirà con Festival SCARABOCCHIO 2.0, organizzato dall’Associazione Culturale Teatrodistinto. Il festival prevede la realizzazione di cinque spettacoli per bambini, ragazzi e adulti:

– 6/12 presso il Centro Comunale di Cultura (piazza XXXI Martiri) ore 18.30-19.30 Kish Kush, ore 20.30 La pecora nera;

– 7/12 presso il Teatro Sociale (Corso Garibaldi) ore 9.30-10.30 Solitarium, ore 11.30-12.30 La rivincita, ore 14.30-15.30 Il canto del coccodrillo, ore 17.30-18.30 Kish Kush.

Nel pomeriggio del 7 dicembre, alle ore 16.00, sarà previsto il TeaTime, un momento di condivisione con artisti, istituzioni e operatori.

Gli spettacoli, ideati e diretti da Daniel Gol, vedranno in scena attori di diverse provenienze e di formazione eclettica.

La visione degli spettacoli sarà completamente gratuita.

Giovedì 8 dicembre sarà la volta di Valenza Christmas 2022. Dalle 9.00 alle 19.00 per le vie del centro cittadino si susseguiranno numerosi appuntamenti. Per tutto il giorno si potrà visitare il mercatino enogastronomico, hobbistico e dell’artigianato e i negozi del centro saranno aperti. Dalle ore 15.30 si susseguiranno momenti di intrattenimento con l’animazione itinerante. Inoltre alle ore 17.00 in piazza XXXI Martiri sarà acceso l’albero di Natale con la partecipazione delle Confraternite e della Consulta del Volontariato, con intrattenimento musicale e con la magica presenza di Babbo Natale. Pro Loco, Gruppo Alpini, CRI e Avis distribuiranno panettone, dolci, cioccolata e vin brulé.

Sabato 10 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 ad animare le vie del centro sarà lo spettacolo di giocoleria e trampoli Paolo e Charlotte.

Domenica 11 dicembre dalle 11.00 alle 18.00 si proseguirà con Christmas Village – La magia del Natale. Grandi e piccoli potranno visitare il villaggio di Natale con Babbo Natale e i suoi Elfi e la Magic Globe. Animazione e scenografie natalizie completeranno la giornata di eventi.

Domenica 11 dicembre alle ore 17.00 sarà la volta dell’accensione dell’albero di Mazzucchetto.

Mercoledì 14 dicembre alle ore 21.00 il Teatro Sociale di Valenza ospiterà JELIN opera in due atti liberamente ispirata alla tradizionale commedia natalizia Gelindo, spettacolo prodotto dalla Lirica Tamagno, musica di Aldo Brizzi, libretto di Aldo Brizzi in collaborazione con Bruno Masi.

Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 sarà la volta della lirica al Teatro Sociale con Madama Butterfly, tragedia giapponese in tre atti di Giacomo Puccini a cura della Compagnia Lirica “Tenuta Cravina”.

Sabato 17 dicembre dalle ore 19.30 l’Associazione Teatrodistinto presenterà ONIRICA, un’esperienza di teatro itinerante che avrà luogo presso il Centro Comunale di Cultura, il Teatro Sociale e lo spazio di Corso Garibaldi 35. Nel corso della serata verranno replicati più volte alcuni corti teatrali, diretti da Daniel Gol in collaborazione con artisti interpreti. La città diventerà luogo di arte e cultura che porta il teatro in luoghi nuovi vivendo un’atmosfera di scambio e incontro ricca di suggestioni e vivacità.

Sabato 17 dicembre dalle 15.00 alle 18.30 e domenica 18 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile salire sul trenino di Natale che porterà i passeggeri in tour per le vie del centro storico.

Domenica 18 dicembre gli eventi del Natale proseguiranno dalle ore 15.00 in piazza XXXI Martiri con il suggestivo presepe vivente.

Venerdì 23 dicembre i negozi del centro resteranno aperti, oltre il consueto orario, dalle 18.30 alle 22.00 per consentire di fare shopping in città respirando tutta la magia del Natale. A impreziosire la serata sarà l’ensamble Fratelli Ochner, parata di due trampolieri e due giocolieri.

Gli eventi del Natale 2022 si concluderanno venerdì 6 gennaio 2023 dalle 15.30 con l’intrattenimento itinerante della Caccia alla Befana per le vie del centro.

“Per questo Natale 2022 abbiamo pensato a tanti eventi, per grandi e per piccoli, che coinvolgeranno diversi luoghi del nostro centro storico e delle vie dello shopping cittadino. Cultura, intrattenimento, luci e magia del Natale per impreziosire le feste e vivere pienamente la nostra città. Gli eventi sono stati organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco, Avis, Croce Rossa, Protezione Civile, Gruppo Alpini, Associazione Oro dal Po al Monferrato e Associazione Culturale Teatrodistinto e sono stati realizzati grazie al prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Bulgari, Ivierre, Plus Valenza e Gioielli di Valenza” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.