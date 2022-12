Venerdì 2 dicembre presso la sede della Lega di Castelnuovo Scrivia in via Solferino 37/39 si è svolto il Congresso della Sezione Bassa Valle Scrivia. All’unanimità è stato eletto come nuovo Segretario Mirco Villani, mentre il nuovo Direttivo è tutto al femminile, con le figure di Anna Maria Ciacci e Paola Vacari.

“Ringrazio tutti i militanti della nostra sezione per la fiducia accordatami – afferma il neo Segretario Villani -, e ritengo fondamentale ringraziare il Commissario uscente Alessandro Rolando: grazie al suo impegno la nostra sezione ha ripreso il suo cammino, nell’aprile del 2021, e siamo certi che farà altrettanto bene nel suo nuovo incarico di Segretario della Sezione di Alessandria. Noi siamo già al lavoro, con priorità chiare. Occorre saper ascoltare le esigenze della cittadinanza dei nostri territori: ovviamente cercheremo di incrementare il numero degli iscritti alla Lega, ma la porta della nostra Sezione sarà sempre aperta a tutti, tesserati e non tesserati. Inoltre faremo in modo che la Festa della Lega della Bassa Valle Scrivia, nel 2023, sia un punto di riferimento per tutti, e un luogo di confronto oltre che di divertimento. Quest’anno è andata benissimo: ma l’anno prossimo speriamo vada ancora meglio”.

La Sezione della Lega della Bassa Valle Scrivia opera su un territorio di circa 17 mila abitanti, con 4 Comuni che andranno al voto nel 2023.