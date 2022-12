Preparativi in corso a Imperia per organizzare la Notte di San Silvestro. Dopo lo stop forzato per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, quest’anno torna infatti la festa in piazza nel Capoluogo per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Appuntamento nell’isola pedonale di Via Cascione a Porto Maurizio, con un evento che punta a coinvolgere generazioni diverse. Il saluto al 2022 di Imperia sarà all’insegna del blues e funky, a partire dalle ore 22.30 sulla balconata del Teatro Cavour, grazie alla musica dei “Blues and Sugar” che proporranno un omaggio al grande Zucchero “Sugar” Fornaciari.

La band imperiese ha come frontman la voce graffiante di Giuseppe Socratini, accompagnata da Mauro Vero alle chitarre, Mauro Germinario al basso, Maurizio Carobene alle tastiere, Marco Renna alla batteria e Marzia Montaldo nella veste di corista. Il programma prevede canzoni come Pippo, Con le mani, Overdose d’amore, Rispetto e tante altre, creando una scaletta ad hoc per l’evento organizzato dal Comune di Imperia e il CIV di Porto Maurizio. La parte audio e luci sarà affidata a Sonorica di Marco Moraglia.

Al termine sarà invece la volta del Dj Set, che vedrà alternarsi alla console Enzo Testini “Dj Tex” e i giovani ragazzi di The Klub, Nicolò Comiotto, Manuele Giamminola Guatelli ed Emanuele Andreozzi, già conosciuti nel panorama musicale imperiese. La parte scenotecnica con ledwall sarà curata da Alexander Service.

“La musica dal vivo e il coinvolgimento degli artisti locali sono stati l’elemento chiave delle manifestazioni dell’intero 2022, che ha rappresentato un anno di ripartenza dopo le difficoltà del Covid. Abbiamo dunque deciso di proseguire anche per Capodanno su questa linea che ha dato ottimi riscontri, dando grande spazio agli imperiesi, sia sul palco che dietro le quinte. Imperia ha tante location che si prestano ad ospitare eventi e con il sindaco Scajola abbiamo condiviso di riportare quest’anno Capodanno in via Cascione, anche alla luce del grande successo riscosso quest’estate dalla Notte Bianca e dell’ottima collaborazione del CIV, che ringrazio per il supporto”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.