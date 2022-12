E’ stato aperto ieri (ma è visitabile tutto l’anno solo prenotazione) il maxi presepio meccanico al “Mater Dei” in via Don Sparpaglione, 15 a Tortona.

Si tratta di uno delle 10 strutture museali che offre la città ai turisti in visita nella zona ma anche e soprattutto ai Tortonesi perché lo spettacolo che propone è davvero unico.

Gli Orionini hanno sempre coltivato l’amore per il presepio, riproducendolo nelle loro case e chiese in ogni parte d’Italia e del mondo. Nel più importante santuario della loro congregazione, a Tortona, ne costruirono uno negli anni 1950/60, sistemandolo nella cripta. Visitatissimo per tutto l’anno, aveva una superficie di circa 50 mq. ed era molto curato nei particolari.

Purtroppo l’esondazione del torrente Ossona del 1977 inondò la cripta distruggendo totalmente quel presepio. Venne ricostruito pochissimi anni dopo nel seminterrato del reparto pellegrini del Centro Mater Dei che sorge accanto al Santuario.

Fu ricostruito in modo adeguato quando fu annunciato che Don Orione sarebbe stato proclamato Santo a Roma il 16 maggio 2004.

Si sperava di porre mano al progetto del presepio in Tortona in tempo utile per inaugurarlo in occasione della proclamazione, ma alcune difficoltà subentrate nel frattempo, hanno fatto spostare di un anno l’inizio dei lavori. Finalmente nel settembre 2003 tutti si misero all’opera.

Sono stati utilizzati oltre quattrocento quintali di materiale come gesso, cemento, legno, stoffa, cavi elettrici, ecc., tutto rigorosamente ignifugo, e sono occorse più di seimilacinquecento ore lavorative.

Il Presepe è aperto fino all’ 8 gennaio tutti i giorni con il seguente orario: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

INFO E PRENOTAZIONE GRUPPI materdei.amministrazione@sanmarziano.com