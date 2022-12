Tornano dopo alcuni anni il concerto del 31 dicembre, animato da dj set e concerti con grandi nomi della musica italiana ed internazionale, e il concerto di Capodanno, significativamente affidato al Conservatorio A. Vivaldi, con la sua Orchestra Sinfonica arricchita da importanti solisti e da un prestigioso direttore d’orchestra.

31 dicembre, piazza Marconi, a partire dalle ore 22.

Alessandria si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una serie di performance e concerti di ampia popolarità e grande coinvolgimento, grazie all’intrattenimento musicale a cura di ‘Radio Gold’, media partner della manifestazione. La serata verrà condotta dal dj e speaker radiofonico Stefano Venneri.

L’ultima notte dell’anno vedrà esibirsi, a partire dalle 23.15, la splendida Nathalie Aarts dei “The Soundlovers” con i suoi più grandi successi, hit ai vertici delle classifiche europee degli anni ’90 (Surrender, Run Away, Living in your head, Abracadabra, People, Walking).

Prima, dalle ore 22, si avvicenderanno alla consolle i DJ “Francolino” e “Nasty Guys” che proporranno i successi più ballati del momento nella sezione tematica dal titolo ‘Aspettando l’anno che verrà’.

Alla mezzanotte ci sarà un sorprendente spettacolo con laser e lingue di fuoco curato da “Dominici’s – Le fontane Danzanti”, per dare il primissimo benvenuto al 2023 con musiche epiche, colonne sonore e brani dal grande impatto emotivo; un sottofondo d’eccezione per l’avvio ufficiale del nuovo anno.

La grande serata alessandrina si concluderà, dalle ore 0:20, con il Concerto dei “Divina Band”: una formidabile ensemble attiva dal 1997 con una storia di oltre 1.000 concerti e che farà ballare e cantare tutto il pubblico presente con successi dagli anni ’70 a oggi.