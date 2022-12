In vista dei festeggiamenti per il Capodanno, il Comune di Voghera con un’azione di sensibilizzazione vuole ricordare alla cittadinanza il rispetto alle modalità di festeggiamento e in particolare il dovere di un senso di responsabilità alla luce dei dettami del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Voghera.

“Chiediamo ai cittadini senso di responsabilità su siamo fiduciosi di poter contare – commenta l’Assessore alla Sicurezza William Tura – e ribadiamo il divieto dell’utilizzo dei cosiddetti botti di Capodanno, che troppo spesso causa problemi alle persone con lesioni anche gravi e sofferenze agli animali domestici. In questo senso, è utile ricordare come il regolamento di Polizia Urbana sancisce il divieto di uso di botti e petardi nelle aree e negli spazi pubblici, con la previsione di sanzioni da 50 a 300 euro per chi utilizza materiale esplosivo e pirotecnico senza autorizzazione su suolo pubblico”.

Il Regolamento di Polizia Urbana (Art. 8, comma 3, lett. b) prevede il divieto di uso di materiale esplosivo e pirotecnico senza la relativa autorizzazione, con sanzioni da 50 a 300 €.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

3) Nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi sono proibiti, salvo autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:

b. il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, che possano recare spavento o molestia ai passanti o agli animali.