Martedì 20 dicembre (ore 21) – Basilica di S. Maria Maddalena, via C. G. Abba 26

Aspettando Natale in coro con il Coro di voci bianche e strumentisti dell’Istituto Musicale “A. Casella”. Maestro del coro Bianca Liuzzo

Mercoledì 21 dicembre (ore 21) – Auditorium Biblioteca Civica, via Marconi 66

Concerto di Natale della Corale Novese. Dirige Chris Iuliano

Venerdì 23 dicembre (ore 21) – Teatro Paolo Giacometti, C.so Piave 2

Tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Romualdo Marenco. Direttore Massimo Folli

Martedì 27 dicembre (ore 21) – Teatro Paolo Giacometti, C.so Piave 2

Per la rassegna Novi Musica e Cultura il Galà d’Inverno con l’Ensemble Cameristi Cromatici. Dirige Maurizio Billi

Domenica 1° gennaio 2023 (ore 20.45) – Teatro Romualdo Marenco

Concerto di Capodanno dell’Orchestra Classica di Alessandria