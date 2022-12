Dopo il concerto della Piccola Orchestra San Giorgio di Cervo ospitato a Palazzo del Parco lo scorso giovedì 15 dicembre, continuano gli appuntamenti del calendario natalizio del Museo Civico del Lucus Bormani, con un pomeriggio dedicato appositamente ai ragazzi e alle loro famiglie.

Giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 15:30, il Museo aprirà le sue porte per uno speciale laboratorio didattico “Giochiamo con la Storia!”, nel corso del quale i visitatori e partecipanti avranno modo di cimentarsi in prima persona nei giochi e passatempi impiegati in epoca romana, passando dai giochi da tavola sino ai giochi con le noci.

Attraverso fedeli ricostruzioni di reperti antichi e vere e proprie sfide, i visitatori del Museo avranno modo di rivivere un piccolo momento nella vita quotidiana ai tempi dell’antica Roma.

Le attività natalizie del Museo continueranno sabato 7 gennaio alle ore 15 con una giornata dedicata all’iniziativa “Extra Omnes“, una suggestiva visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti storico-artistici del centro di Diano Marina e tutti i giorni sino a giovedì 10 gennaio con l’iniziativa “Facciamo l’albero insieme a Palazzo del Parco”, nata per proporre ai visitatori del Museo e agli utenti della Biblioteca di decorare l’albero di Natale nell’atrio di Palazzo del Parco.

Tutte le attività sono organizzate in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per i laboratori e le visite guidate è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni Museo Civico:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.