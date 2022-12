Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per gli eventi organizzati per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Come sempre un mosaico di proposte adatte a tutti, aventi come filo conduttore la convivialità.

PROGRAMMA

Domenica 1 gennaio

Dalle ore 14.00 – Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’anno e Brindisi all’anno nuovo

Ritrovo in piazza Torre Santa Maria alle ore 14.00 con la GAE Luca Patelli. Durata della passeggiata: 2 ore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero +39 347 600 6939. Musica di Wine and Moses Jazz Quartet. A seguire brindisi con panettone.

Giovedì 5 gennaio

Ore 11.00 – Molo fondo via della Resistenza

Aspettando la Befana

Sfilata in costume della Banda Musica di Alassio e “La Befana vien dal Mare” a cura di Top Kayak.

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio

Giovedì 14.00-17.00 | venerdì 9.00-17.00 – palestra comunale

30° Trofeo dell’Epifania

Gara di tiro con l’arco, valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor.

Venerdì 6 gennaio

Dalle ore 14.00 – Lungomare delle Nazioni

Lungomare in Festa

Esposizione Fiat 500 a tema natalizio a cura di Club 500 Golfo Dianese.

Musica delle feste con Paolo Bianco.

Sabato 7 gennaio

Ore 15.30 – Centro Sociale Incontro (Giardini I Maggio, 7)

Diego Genta e Kloi Malaj in concerto

Concerto a ingresso libero.

Scarica il JPEG della locandina https://rebrand.ly/6wgqlqs

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com