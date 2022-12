Il freddo non ferma gli appuntamenti natalizi organizzati dal Comune di Tortona: domani, Domenica 11 dicembre si terrà la “Sfilata di Natale” organizza dal Gruppo Volontario Protezione Civile Bassa Valle Scrivia con partenza alle ore 15.30 da piazza Galluzzi (ex stazione delle corriere), percorrendo poi le vie del centro cittadino.

Sempre domenica ma alle ore 21, nell’Oratorio di San Rocco sarà ospite il Saint Nicholas Gospel Choir di Pozzolo Formigaro per un tradizionale concerto “gospel”.

“La Città di Tortona si prepara all’arrivo delle festività Natalizie – ha dichiarato il Vicesindaco Fabio Morreale (nella foto) – periodo sempre molto atteso dalle famiglie e dai commercianti che dopo le difficoltà affrontare nell’ultimo periodo, vedono nel Natale un momento di speranza e gioia, oltre che un’opportunità di ripresa. Molto importante è il ruolo dell’Amministrazione Comunale che resta come sempre al fianco dei Tortonesi, assicurando il rispetto della tradizione, con la volontà di creare un’atmosfera di serenità suscitando nelle persone la “magia del Natale”. Il progetto anche quest’anno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e grazie ai contributi e sponsorizzazioni ottenuti dalle aziende del nostro territorio, sarà sotto il segno di specificità indispensabili: essere a basso consumo energetico a garanzia del rigore della situazione. Quelli in programma domani sono soltanto alcuni dei numerosi eventi previsti per tutta la Città, con cori natalizi che animeranno anche le nostre bellissime chiese, e manifestazioni che rappresentino l’atmosfera del Natale”.

Lunedì alle 10 invece altro appuntamento molto importante per lo sviluppo turistico di Tortona: alle ore 10 si terrà, infatti, l’inaugurazione del nuovo Ufficio informazione e Accoglienza Turistica di Tortona, presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano.

Organizzato dall’ Accademia “Lorenzo Perosi” sempre domenica alle 17,45 concerto – aperitivo che trattiamo in altro aerticolo.