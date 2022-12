Pubblicare libri è sempre una responsabilità… in tutti i sensi… a maggior ragione quando parliamo di “Comunicazione tra cielo e terra”, (ADC), After Death Communication, ovvero, le comunicazioni dei nostri cari che hanno lasciato questa vita terrena.

“Nel suo libro Quelli come noi non moriranno mai, Valeria Laudino narrando l’evoluzione seguita dal proprio lutto condivide con i lettori le diverse e straordinarie esperienze di ADC vissute con il figlio Andrea e con il marito … La lettura sarà importante per tutti coloro che si pongono domande su quel che avverrà dopo la nostra vita terrena e, ancor di piu, per chi ha perduto un proprio caro. Di ciò non possiamo che essere grati all’autrice” così scrive nella prefazione Claudio Lalla (Medico e psicologo-psicoterapeuta, autore di libri che trattano queste tematiche).

Spinta dal desiderio di portare consolazione e speranza a chi soffre per un grave lutto, l’autrice ha trovato il coraggio di raccontare quello che le è accaduto negli ultimi 15 anni.

Valeria ama dire: loro sono vivi, ci stanno accanto e un giorno li ritroveremo.

La presentazione del libro che si terrà martedì 13 dicembre alle ore 18.30 presso Villa Boselli è organizzata da Antea Edizioni di Angelo Giudici in collaborazione con S.I.A.M.A. Od, con il patrocinio del Comune di Taggia.

Curerà la presentazione del libro Anna Tamburini Torre, Giornalista e scrittrice (“Due Mani due Ali. Intervista straordinaria ad un Arcangelo” e “Manuale Straordinario per vivere la Vita”- Edizioni Mediterranee), è nata a Torino, città in cui vive e lavora. Ha diretto periodici e collaborato con testate nazionali e internazionali. Studiosa e ricercatrice del mondo immateriale da tantissimi anni, è amministratrice, relatrice e direttore editoriale (da luglio 2020) del canale Facebook e YouTube Focus 3.0 Il Mistero della Vita. Ha fondato su Focus 3.0 la LUX L’UNIVERSITÀ DELLA CONOSCENZA. Da oltre vent’anni è docente nel corso di Psicologia all’Università della Terza Età. Partecipa a conferenze, eventi, convegni, seminari, trasmissioni televisive, radiofoniche e in streaming. Conduce seminari a livello nazionale ed internazionale su “Perché vivere, perché morire?”. È master reiki, counselor e spiritual coach.