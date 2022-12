Si avvicina il riallestimento dell’opera lirica Jelin, (libretto e musica del compositore alessandrino Aldo Brizzi), ispirata allo spettacolo di teatro popolare Gelindo nella versione dei frati cappuccini di Alessandria, particolarmente cara a Umberto Eco.

La prima data sarà mercoledì 14 dicembre al Teatro Sociale di Valenza. Seguiranno quelle di sabato 17 dicembre al Municipale di Casale Monferrato e quella di martedì 20 dicembre al Civico di Tortona.

Nel cast internazionale figurano interpreti di “Amor Azul”, l’opéra chanson (sempre a firma di Brizzi, questa volta con il grande musicista brasiliano Gilberto Gil), che ha appena debuttato in prima mondiale al grande auditorium di Radio France a Parigi, esaurito in tutte e tre le serate. Per chi fosse interessato, viene trasmessa gratuitamente in streaming da questa sera fino al 20 dicembre sul sito www.france.tv (visibile a chi ha una vpn per connettersi da un ip francese).

Di seguito alcune fotografie degli interpreti principali, alcune sono di Christophe Abramowitz (realizzate durante “Amor Azul” a Parigi), altre sono di Fiore Casarano (riferite allo spettacolo “Jelin” dello scorso settembre ad Alessandria).

