Dopo tre anni cinquanta provider della Formazione regionale sanitaria si sono ritrovati ad Alessandria per gli aggiornamenti e le implementazioni della piattaforma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

L’ECM, nello specifico, è il processo con il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione, quindi, non è soltanto un momento formativo del singolo operatore o di gruppi di essi, ma diventa un’ulteriore azione di miglioramento dei servizi offerti in termini di efficacia, appropriatezza, e economicità.

L’evento di mercoledì 7 dicembre nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, dunque, è stato un importante traguardo per la formazione in Sanità a livello regionale, grazie al quale sono stati presentati gli adeguamenti normativi che saranno operativi dal 1° gennaio 2023 e alcune implementazioni della piattaforma regionale ECM.

Sono stati anche illustrati gli importanti aggiornamenti apportati all’App, che ora permette, tra l’altro, di poter indicare il proprio gradimento al corso, ai docenti e all’apprendimento, oltre a consentire di ricevere notifiche, partecipare ai corsi online e di visualizzare i propri crediti formativi.

Al tavolo dei relatori Mario Raviola, Direttore Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” della Regione Piemonte, Loredana Mantuano, del Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” della Regione Piemonte, Antonio Maconi, Direttore Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), e Laura Clarici, Roberto Quarisa e Davide Ghelleri, della Segreteria Scientifica ECM.

L’incontro è stato anche l’occasione per spiegare le progettualità del 2023 e sottolineare la sinergia tra formazione e ricerca, ormai strategica nell’ambito dello sviluppo, soprattutto in aree a elevato livello di rinnovamento delle conoscenze come quella della ricerca clinica.

Ed è proprio grazie al ruolo del DAIRI regionale su formazione e ricerca che è stato possibile ospitare negli ultimi venti giorni ad Alessandria due importanti eventi che hanno coinvolto le Aziende Sanitarie Regionali: la Giornata della Ricerca in Sanità di lunedì 21 novembre e l’incontro dei provider della formazione mercoledì scorso.

Il DAIRI, come indicato nella Delibera 40 del marzo scorso, esercita infatti una funzione di supporto regionale per le attività di ricerca sanitaria e formazione, mettendo al servizio di tutta la Regione il modello sviluppato in questi anni a livello territoriale.