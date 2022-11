Sabato 26 e domenica 27 novembre gli appassionati del pregiato tartufo bianco potranno intraprendere un viaggio nel gusto attraverso le specialità e le eccellenze culinarie del territorio, il tutto accompagnato da una degustazione dei migliori vini del Monferrato e da iniziative culturali a tema.

Lo storico maniero dei Paleologi nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre ospiterà infatti l’edizione 2022 della Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato. Una kermesse dove i grandi protagonisti saranno il buon cibo, il grande vino del territorio, degustazioni di specialità monferrine e di tartufo, ristorazione da passeggio o con posti a sedere, e poi conferenze, arte e intrattenimento. Il tutto nelle sale del Castello, così in caso di pioggia la festa sarà comunque garantita.

“Per il secondo anno consecutivo il castello di Casale si veste a festa per celebrare il prodotto più famoso e pregiato del nostro territorio: il tartufo bianco – spiega il vice sindaco Emanuele Capra – convegni, degustazioni, un mercato agroalimentare, prodotti vitivinicoli e cucine di strada ci accompagneranno nel weekend del 26 – 27 novembre consentendoci di gustare un assaggio di Monferrato in tutte le sue declinazioni “.

E il vice sindaco conclude: “Prosegue quindi l’organizzazione di un evento che speriamo diventerà presto una tradizione del nostro Monferrato“.

SABATO

La Festa del tartufo bianco al Castello prevede sabato 26 l’apertura della fiera dalle 11 alle 19 con la presenza nelle sale al secondo piano di tartufai, stand gastronomici, artigianali e di produttori vitivinicoli (si replica domenica dalle 10 alle 19). Sia sabato che domenica dalle 11 alle 19 nella Manica Lunga del Castello si potrà rivivere l’emozione della cerca del tartufo attraverso i racconti e le immagini dei trifulau in un bosco ricostruito all’interno del castello con i suoi colori, profumi e suoni suggestivi. Sempre nei due giorni (sabato dalle 11 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19) prevista una degustazione di vini e distillati all’Enoteca Regionale del Castello. In vendita calice e sacca porta bicchieri con i quali si potranno degustare vini e distillati in Enoteca e fino alle 19 anche presso gli stand dei produttori vinicoli.

E poi ancora ricette da passeggio con tartufo e piatti della specialità del territorio (con posti a sedere al coperto) nella sala Marescalchi sabato dalle 11,30 alle 15,30 e dalle 18 alle 22 e domenica dalle 11,30 alle 15,30.

Alle ore 11.30 si terrà l’attesa PREMIAZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO TORCHIO D’ORO 2022 nella ex Cappella.

Alle 17 analisi sensoriale del tartufo nell’Ex Cappella. Un’esperienza unica guidata dai giudici di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo, in cui scoprire le caratteristiche organolettiche del tartufo. Come si sceglie un tartufo? Come lo si apprezza, come se ne distingue la qualità? Come lo si conserva e come si gusta? Costo di partecipazione a 10 euro a persona (max 30 persone) con prenotazione al numero 328-5304866.

Sempre sabato dalle 15 alle 18, nel torrione adiacente l’Enoteca del Monferrato, saranno messi in degustazione gratuita i vini premiati nel Concorso Enologico “Torchio d’Oro 2022“.

DOMENICA

Domenica 27, sempre nell’Ex Cappella, appuntamento alle 10 per la conferenza “Tartufo bianco: novità in ambito vivaistico, tra opportunità di investimento e conservazione del bianco piemontese” con gli interventi di Pierfilippo Negro (Vivai Piante Matteo Roagna) ed Edmondo Bonelli (consulente ambientale e consulente tecnico in campo della tartuficoltura).

In giornata doppio appuntamento nel cortile del Castello con “Il Tartufaio gentile”. Alle 11 vita quotidiana ed educazione, alle 15 ricerca del tartufo, due incontri con Enrico Strona, addestratore cinofilo, che effettuerà una dimostrazione di cerca del tartufo con i suoi cani nel cortile del castello.

Inoltre alle ore 16.00 nella Ex Cappella del Castello ci sarà la presentazione del libro MONFERRINI A TAVOLA a cura dell’associazione Monferrato Tourist. Si parlerà di ricette, volti e materie prime della cucina monferrina.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/