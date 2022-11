Alba e il cuneese hanno meno attrattive del Tortonese, ma in fatto di turismo non c’è paragone: loro sono conosciuti in tutto il mondo, il Tortonese molto, molto meno.

Come l’esperienza insegna per diventare una meta appetibile frequentata dai turisti servono essenzialmente tre elementi: i requisiti (storia, luoghi, prodotti ecc..), gli strumenti e la coesione fra tutti soggetti del settore che operano sul territorio.

I requisiti a Tortona ci sono ma purtroppo la coesione non c’è perché esistono molti campanilismi e la dimostrazione è evidente visto che ad Alba e dintorni richiamano tantissimi turisti anche grazie alla coesione tra i vari soggetti che lavorano in simbiosi tra loro per raggiungere l’obiettivo comune che è quello di valorizzare i loro prodotti e il turismo nella loro zona.

Tortona, per una serie di motivi fra cui il campanilismo, appunto, non c’è mai riuscita e i risultati si vedono anche nel confronto con Alba.

Difficile cambiare le idee e la mentalità di certi soggetti che ci sono a Tortona e dintorni abituati a fare di testa loro, a camminare isolati; tuttavia, gli strumenti possono diventare un “collante” per risolvere il problema e fare in modo che la nostra zona possa richiamare molti turisti.

Uno strumento indispensabile per richiamare persone in visita in una zona è sicuramente una guida turistica come “Il Buon Vivere Tortonese” nella sua versione ebook, luogo “virtuale” a portata di smartphone dove trovare le notizie che interessano, un altro è il sito turistico del Comune di Tortona (http://www.vivitortona.it/), e un altro ancora è Oggi Cronaca, il giornale che state leggendo e che riporta notizie di eventi e manifestazioni.

Il Comune di Tortona si sta adoperando in diversi modi per incentivare il turismo ma se gli operatori privati continueranno ad andare per proprio conto, gli sforzi degli amministratori rischieranno di essere vanificati.

Gli strumenti potrebbero essere il collante ma è necessario creare quella coesione tra i tanti soggetti che lavorano sul territorio, perché la coesione è indispensabile se si vuole puntare sul turismo e fare in modo di aiutare l’economia locale attraverso questo strumento. L’unico dubbio che si pone è se i vari soggetti saranno disponibili a lavorare insieme con il Comune e fra di loro per arrivare all’obiettivo.