Con la Giunta- Chiodi le Feste natalizie sono tornate ad essere momento di allegria e felicità per tutta la città con una serie di manifestazioni di pregio anche grazie agli sponsor. E sarà così anche a Natale 2023.

In risposta al pubblico avviso per le sponsorizzazioni natalizie a Tortona, infatti sono pervenute le seguenti offerte di sponsorizzazione.

Iniziativa “NATALE A TORTONA”:

MAIN SPONSOR:

LOGISTA, con sede in via Valadier, 3F a Roma – P. IVA n. 06741351008 – registrata al prot. Generale del

Comune di Tortona al n. 34999/22 per un importo di € 10.000,00 oltre IVA 22%;

SPONSOR:

FAP INVESTMENTS s.r.l., con sede in via M. Buonarroti, 1 a San Zeno Naviglio (BS) – P. IVA/C.F. n.

02587070984 – registrata al prot. generale del Comune di Tortona al n. 28630/2022 per un importo di €

5.000,00 oltre IVA 22%;

AUTA MAROCCHI S.p.a, con sede in Riva Cadamosto 8/1 a Trieste (TS) – P. IVA/C.F. n. 00686490327 –

registrata al prot. generale del Comune di Tortona al n. 29266/2022 per un importo di € 1.000,00 oltre IVA

22%;

ALPLA ITALIA SRL, con sede in Strada Statale per Alessandria 8/B a Tortona (AL) – P. IVA/C.F. n. 07874720159 –

registrata al prot. generale del Comune di Tortona al n. 29585/2022 per un importo di € 2.000,00 oltre IVA

22%;

TOMATO FARM S.P.A., con sede in Strada Bissone, 1 a Pozzolo Formigaro (AL) – P. IVA/C.F. n. 02067500062 –

registrata al prot. generale del Comune di Tortona al n. 29567/2022 per un importo di € 1.500,00 oltre IVA

22%;

INTERPORTO DI RIVALTA SCRIVIA, con sede in Strada Savonesa 12/16 a Tortona (AL) – P. IVA n. 01427550064,

C.F. 00263410102 – registrata al prot. generale del Comune di Tortona al n. 30477/2022 per un importo di €

1.000,00 oltre IVA 22%;

ECOPROGRAM SPA, con sede in via Carlo Crivelli 15/1, a Milano – P. IVA n. 01979860184 – registrata al prot.

Generale del Comune di Tortona al n. 32944/22 per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 22%.

Il tutto per un totale di 25.500 euro oltre all’ IVA di legge che il Comune di Tortona investirà per un grande e ricco Natale, perché anche se c’è la crisi l’atmosfera natalizia è unica e sarebbe davvero un peccato perderla.