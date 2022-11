Ritorna anche quest’anno, per la nona edizione, “Libriamoci” la campagna nazionale per la lettura nelle scuole promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.

Il Comune di Tortona e il Sistema Bibliotecario Tortonese aderiscono proponendo letture rivolte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado cittadine da parte del Sindaco Federico Chiodi: dopo due anni in cui l’iniziativa era stata proposta soltanto online, quest’anno si torna “in presenza” mercoledì 16 e giovedì 17 novembre, dalle ore 9, quando il Sindaco si recherà nelle scuole medie cittadine per leggere brani tratti da “La fattoria degli animali” di George Orwell.