Tanti anni fa (ma non troppi) in provincia di Alessandria c’erano quattro Tribunali (Alessandria, Tortona, Casale Monferrato e Acqui Terme) e sette preture (oltre alle città già citate si aggiungevano quelle di Novi Ligure, Ovada e Valenza) poi nel marzo 2013 arrivò la riforma della Giustizia che chiuse tutti i Tribunali lasciando solo quello di Alessandria.

Questa riforma provocò non pochi disagi a tante persone costrette a recarsi nel capoluogo provinciale per ogni pratica e anche un danno all’economia di Tortona che si trovò provata all’improvviso di tutto quel sistema che ruota attorno ad un tribunale.

Adesso a distanza di oltre otto anni è stato deciso di “metterci una pezza” e grazie a finanziamenti europei che vede tre regioni Italiane apripista di un nuovo progetto (Piemonte, Liguria e Toscana) i comuni hanno potuto partecipare ad un bando per l’apertura degli “Uffici di Prossimità”

La città di Tortona vi ha partecipato ed è risultata uno dei 28 centri situati nelle tre regioni che ha vinto il bando e adesso potrà aprire questa nuova struttura che è stata inaugurata ufficialmente stamattina, martedì 8 novembre, che servirà per i servizi di natura giudiziaria. Lo sportello è ubicati presso il Comune di Tortona, nei locali occupati un tempo dalla cassa economale, al piano terra del palazzo municipale dove si trovano anche gli uffici anagrafe e stato civile.

Che sia un ufficio molto importante per i cittadini lo si è compreso ancora di più durante la cerimonia di inaugurazione presieduta dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, avvenuta nella sala del Consiglio comunale di Tortona alla presenza dell’assessore Regionale Marco Protopapa, del presidente della Corte d’Appello di Torino, Edoardo Berelli Innocenti, di quello del Tribunale di Alessandria Antonio Marozzo con la presidente della Sezione Civile Antonella Dragotto e di molte altre persone fra cui Francesca Cuomo Ulloa e gli addetti informatici che si occuperanno della realizzazione dell’Ufficio di Tortona Monica Menini e Filippo Pappalardo.

COSA FARA’ IL NUOVO UFFICIO DI PROSSIMITA’

Il nuovo ufficio di prossimità lavorerà in stretta collaborazione con il Tribunale di Alessandria offrendo quindi numerosi servizi al cittadino, semplificando in tal modo l’accesso e la fruizione dei servizi della giustizia, integrandoli con quelli in ambito sociale gestiti sul territorio.

In particolare i compiti primari saranno: Inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, richiedere un’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, avere informazioni supporto su istituti di protezione giuridica (tutele tutte le minori amministrazione di sostegno) ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Gli uffici di prossimità in collaborazione con il tribunale gli enti locali intendono favorire l’avvicinamento della giustizia ai cittadini attraverso la creazione di una rete di uffici sparsi su tutto il territorio che offre servizi integrati facilmente raggiungibile e accessibili con l’obiettivo di una Giustizia più vicina cittadini che avranno l’unico punto di contatto un riferimento vicino al luogo in cui vivono un servizio completo di orientamento informazioni per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale.

Gli uffici di prossimità sono settore della giurisdizione più vicino ad esigenze delle persone fragili una risposta concreta per tutti i cittadini.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

“Nel 2013 con la chiusura del Tribunale – ha detto Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi – la città ha subito notevoli danni dal punto di vista economico ma anche per i cittadini. L’ufficio di Prossimità non colma certo il vuoto della mancanza di un Tribunale ma avvicinerà il cittadino e ridurrà le incombenze e le difficoltà per tanti cittadini.”

“E’ sicuramente un ufficio che va in controtendenza alle scelte operate anni fa – ha detto l’assessore Marco Protopapa – ma i deboli non sono ancora abituati ad essere abbandonati e autonomi per cui è necessario aiutarli e questo progetto pilota avviato dalle tre regioni va in questa direzione. Tortona è un comune virtuoso per le scelte fatte e questa è una grande scelta di servizio verso i deboli.”

“Comprendo le lamentele sulle scelte fatte che riguardano il settore della Giustizia anni fa – ha aggiunto il Presidente della Corte d’Appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti – ma dopo 40 anni di evoluzione si è pensato all’efficienza. La scelta della soppressione dei Tribunali è irreversibile ma era necessario fare qualcosa per andare incontro alle esigenze dei cittadini come questo nuovo servizio che sono convinto darà buoni risultati.”

“L’Ufficio di Prossimità – ha affermato il Presidente del Tribunale di Alessandria Antonio Marozzo – dimostra che ci sono attività dove il citadino ha bisogno di contatti perché non è possibile procedere sempre con lo strumento telematico. Non è una marcia indietro ma una svolta verso le esigenze del cittadino.”

“Per 22 anni non ci sono state assunzioni nel settore della Giustizia – ha detto nel suo intervento la Presidente della Sezione Civile Antonella Dragotto – e questo ha creato dei problemi. Questi nuovi Uffici di prossimità possono dare sicuramente un grosso aiuto agli uffici di cancelleria dei Tribunali che lavoreranno meglio e saranno più veloci nel disbrigo delle pratiche.”

Indirizzo dell’ufficio di prossimità di Tortona Telefono 0131-866329 01318641 e-mail http://ufficioprossimità@comune.tortona.al.it. Nei prossimi giorni saranno definiti giorni e orari di apertura al pubblico.