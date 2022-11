Durante il periodo di svolgimento della tradizionale fiera di “Santa Caterina”, nel periodo dal 25 al 27 novembre 2022, la Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito il corretto svolgimento della medesima.

Con la presenza di 200 banchi tra Via Roma, Via Girardengo, C.so R. Marenco, Viale A. Saffi, Via Cavallotti e Via Garibaldi, la Polizia Municipale ha espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia di commercio ambulante.

In data 24 novembre si è tenuta una riunione tra le forze di polizia con la presenza del Commissario Straordinario Dott. Paolo Ponta ai fini della strategia operativa da adottarsi.

A tal fine sono state effettuate attività preventive/repressive onde monitorare e contrastare la vendita da parte degli ambulanti abusivi con ispezioni e sanzioni per un ammontare di circa 10.000 euro e altre in fase di accertamento.

L’intero organico del personale di P.M. ha provveduto al presidio di tutti gli accessi della fiera e alle chiusure delle vie sulla vasta area commerciale di mq 5.500 nonché alla gestione e agevolazione della viabilità.

Nella mattina del sabato si è data assistenza alla viabilità per la chiusura del tratto di Viale della Rimembranza di fronte alla chiesa di Sant’Antonio per la celebrazione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” con esposizione di veicoli d’epoca dell’arma dei Carabinieri.

Nella giornata di domenica è stato effettuato servizio di scorta al corteo dei trattori agricoli e la vigilanza del tratto di C.so Marenco per l’esposizione delle auto.

Per le attività di cui sopra è stato preziosa la fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato: Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Guardie Ecologiche e si ringrazia la C.R.I. per l’assistenza sanitaria con i loro presidi.