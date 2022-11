A seguito dell’ultima Commissione Ambiente, secondo quanto suggerito dai presenti, Comune di Tortona e Gestione Ambiente hanno provveduto ad avviare le seguenti attività:

• invio delle lettere ai non iscritti a ruolo, incrociando la banca dati dell’Anagrafe con quella della Tariffa, con l’obiettivo di regolarizzare le posizioni degli evasori e di conseguenza limitare gli abbandoni e avere un maggior numero di utenze

sui cui ripartire la Tariffa;

• azioni coordinate con l’Amministrazione Comunale per limitare l’abbandono dei rifiuti, grazie alle quali in data odierna si registra una lieve contrazione dei servizi extra dedicati alla pulizia del territorio;

• calendarizzazione dello spazzamento, come meglio specificato sotto, con frequenze prestabilite per il lavaggio dei portici.



Dal 2022 l’intero Comune di Tortona è a regime con il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti: il 10 gennaio è stato avviato il Centro storico, unica zona della città con i contenitori stradali ad accesso controllato (apribili solo con tessera personale); e a marzo sono partite con la nuova raccolta domiciliare anche le frazioni di Mombisaggio, Vho, Castellar Ponzano, Rivalta Scrivia e Bettole di Tortona.

Nel contempo, sono stati ampliati alcuni servizi al cittadino, quali:

• aumento dei giorni di raccolta della carta e cartone presso le attività commerciali del centro storico (da due a tre volte la settimana);

• potenziamento delle postazioni nel centro storico con ulteriori contenitori ad accesso controllato;

• apertura al pubblico del Centro di raccolta 4 ore in più a settimana;

• attivazione presso il Centro di raccolta di Tortona del nuovo servizio gratuito di raccolta dedicato ai rifiuti provenienti da animali domestici, quindi lettiere, deiezioni, prodotti assorbenti (tappetini/traversine igieniche), salviette;

• possibilità di conferire al Centro di raccolta, verificate le esigenze dei cittadini, oltre agli inerti (mattoni, piastrelle, ceramiche ecc.) anche il cartongesso sempre più utilizzato anche tra le mura domestiche (1 mc per massimo 5

conferimenti annui);

• possibilità di ritirare gratuitamente il compost, derivante dai rifiuti umidi della raccolta differenziata, presso il Centro di raccolta di Tortona (da marzo a ottobre), iniziativa che sta avendo molto successo;

• potenziamento del servizio di spazzamento manuale (la domenica) in centro e nelle zone più critiche;

• potenziamento del servizio di spazzamento manuale (tre volte la settimana) in via Emilia, nel centro e nelle frazioni.



Ora, che il nuovo sistema di raccolta differenziata è a regime, Gestione Ambiente si sta dedicando anche alla fase di mantenimento che ha come obiettivo quello di non abbandonare i cittadini e di essere sempre presente sul territorio per risolvere eventuali criticità.

A tale proposito, continua la collaborazione con gli Amministratori per far fronte alle problematiche ormai note nei condominii: ancora in molti non fanno una corretta raccolta differenziata all’interno dei contenitori a uso condominiale, a discapito di chi invece la fa correttamente, per esempio c’è ancora la presenza di sacchetti di plastica nei contenitori di carta e cartone.

“Da oltre un mese – dicono a Gestione Ambiente – stiamo collaborando con il Corpo Ambientale Nazionale, in convenzione

con il Comune, al fine di arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, in particolare accanto ai cestini stradali e vicino alle batterie dei contenitori nel centro storico. Ci confrontiamo sulle zone più critiche da monitorare, ci scambiamo segnalazioni e informazioni e ad oggi il Corpo Ambientale Nazionale ha già elevato diverse sanzioni. Tutto questo senza tralasciare la comunicazione con i cittadini attraverso i social, i mass media, le campagne pubblicitarie e l’app Junker. I cittadini possono comunicare con noi scrivendoci via e-mail, chiamando il Numero Verde gratuito, collegandosi al

nostro sito Internet e alla nostra pagina Facebook.”

“In più – aggiunto a Gestione Ambiente – siamo disponibili, in accordo con l’Amministrazione comunale, ad organizzare

nuovi incontri pubblici al fine di evidenziare i risultati raggiunti, migliorare dove necessario, spiegare meglio alcune novità e risolvere eventuali problematiche. In ultimo, abbiamo chiesto, attraverso i fondi del PNNR, la realizzazione del centro del

riuso presso il CDR di Tortona e il revamping dell’isola interrata in via san Giovanni Bosco per convertirla in postazione dedicata al conferimento di pannolini/pannoloni.”