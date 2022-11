È in programma per le ore 11,00 di martedì 22 novembre il secondo appuntamento casalese organizzato nell’ambito della Settimana della Ricerca, l’evento finalizzato a coinvolgere la comunità per diffondere la conoscenza delle attività di ricerca sanitaria condotte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL grazie al coordinamento del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi e supportate da Solidal per la Ricerca.

Oltre alla Partita Solidale di Basket di domenica 20, infatti, proseguono le iniziative per costruire le basi di una ‘cultura della ricerca’, a cui associare le azioni di fundraising promosse da Solidal per la Ricerca e strettamente collegate al percorso di riconoscimento verso l’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

Ed è per questo motivo che saranno coinvolti gli Istituti Superiori di Casale Monferrato alla tavola rotonda Amianto: dalla letteratura alla ricerca in programma proprio per il 22 novembre nella Sala consiliare del Comune, in via Mameli 10.

L’iniziativa permetterà di conoscere alcuni degli autori che in questi anni hanno dedicato opere e scritti alla vicenda dell’Eternit a Casale Monferrato e, come esplicitato nel titolo, metterli in relazione con l’importante azione di ricerca che si sta sviluppando al DAIRI.

Per la parte dedicata alla letteratura, saranno presenti Giorgio Bona, autore di Da qui all’Eternit, Giulia Di Leo Una storia lunga un’Eternit, Alberto Gaino Il silenzio dell’amianto, Silvana Mossano Malapolvere, Assunta Prato Dissolvenza in bianco e Bruno Ziglioli Sembrava nevicasse.

Di ricerca, invece, parleranno Marinella Bertolotti, referente di Epidemiologia Clinica e Biostatistica DAIRI AO AL e Alessandro Croce, borsista Postdoc, Laboratorio Integrato Ricerca Amianti UPO.

La tavola rotonda è quindi un ulteriore tassello che permetterà di dare spazio alla ricerca e diffondere la cultura del dono; due aspetti alla base del ricco programma della Settimana della Ricerca che si svolgerà dal 18 al 28 novembre tra Alessandria e Casale Monferrato(www.fondazionesolidal.it/settimana-della-ricerca-eventi-solidali-dal-18-al-28-novembre/).

Per maggiori informazioni sulle iniziative di Solidal per la Ricerca è invece possibile scrivere una mail a solidalricerca@fondazionesolidal.it.