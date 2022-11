Tutto è pronto per la 25esima edizione di “Dolci Terre di Novi”, uno dei più attesi appuntamenti dell’anno, che si svolgerà a Novi Ligure nel centro fieristico di viale dei Campionissimi dal 2 al 4 dicembre. La rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, organizzata dal Comune di Novi Ligure, rappresenta un punto di riferimento tra le iniziative di settore. Il taglio del nastro è fissato alle ore 15 di venerdì 2 dicembre.

Dopo una pausa forzata di due anni dovuta alla pandemia, la rassegna torna con un’immagine rinnovata e altre novità. La veste grafica è stata realizzata dall’artista e illustratore Lorenzo Petrantoni. I più grandi magazine del mondo lo hanno avuto almeno una volta in copertina, dal New York Times a NewsWeek, da Vogue fino a Style Magazine, GQ e Vanity Fair. I suoi lavori sono esposti in importanti gallerie d’arte contemporanea e gli sono valsi premi prestigiosi. Novese di adozione, svolge la sua attività a Milano, ma ha voluto far parte di questa nuova presentazione di Dolci Terre di Novi.

Un’altra importante novità sarà la presenza del ristorante “Dolci Terre di Novi a Tavola” realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore Ciampini Boccardo, indirizzo di Enogastronomia, Ospitalità Alberghiera e Turismo. Nei locali dell’ex ristorante adiacente il centro fieristico, dati in uso dall’Amministrazione Comunale all’Istituto, i ragazzi offriranno una ristorazione curata, con piatti del territorio, servizio al tavolo e menù ricercati.

Viene confermato lo spazio dedicato al prestigioso mercato delle Dolci Terre: più di 60 bancarelle di prodotti tipici della zona, e non solo, realizzato in stretta collaborazione con Slow Food condotta del Gavi e Ovada: formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pasta fresca. Non mancheranno i prodotti dei Presidi Slow Food,quelli dei produttori segnalati da Slow Food, nonchéle De.Co a denominazione comunale.

Un’ampia scelta di vini sarà offerta dall’Enoteca di Dolci Terre, realizzata in collaborazione con EnoGavi, che vede la presenza di cinque consorzi di tutela: Vini Colli Tortonesi, Consorzio di tutela dell’Ovada DOCG, Consorzio di tutela Brachetto d’Acqui, Produttori Moscato Passito, Consorzio tutela del Gavi.

Ospiti alla tre giorni del gusto anche il Comune di Tortona, con lo stand istituzionale “Assaggia Tortona”, e il Comune di Gavi con “Assaggia Gavi”.

Ai più piccoli sarà dedicato lo spazio delle “Letture Golose” con giochi e animazione a cura della Bottega del Sanconiglio di Novi Ligure. I genitori potranno affidare i loro piccoli a questo momento di divertimento, degustando ed acquistando le specialità presenti in rassegna.

Completano la manifestazione due eventi organizzati dalla Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. Sabato 3 dicembre (ore 17) al Museo dei Campionissimi (adiacente il centro fieristico con passaggio al suo interno) si svolgerà la tavola rotonda “Naturale, è vino”. Durante l’incontro, aperto a tutti, verrà presentato il libro “Il grande racconto del vino italiano” scritto da Joe Bastianich e Tiziano Gaia.

Domenica 4 dicembre (ore 10.30), sempre al Museo dei Campionissimi, è in programma la presentazione di progetti sul territorio dal titolo “Il nostro territorio: nuove esperienze di comunicazione e valorizzazione”.

Sempre domenica 4 dicembre (ore 17) sarà possibile effettuare una visita guidata alla nuova mostra d’arte contemporanea “Arman accumuli di vita” allestita nelle sale del Museo dei Campionissimi fino al prossimo 26 febbraio (ingresso € 7,00).

DOLCI TERRE DI NOVI

XXV Rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche

Periodo: dal 2 al 4 dicembre 2022

Inaugurazione: venerdì 2 dicembre ore 15

Orari di apertura: venerdì: 15-21; sabato e domenica 10-21

Ingresso gratuito, ampio parcheggio

Info: www.comunenoviligure.al.it – www.dolciterredinovi.it