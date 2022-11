In occasione della 39’ Fiera Nazionale del Tartufo in programma dal 20 al 27 di novembre 2022 quest’anno verrà inaugurata la mostra promozionale degli eventi programmati nel triennio 2022, 2023, 2024 per celebrare l’anniversario dei 200 anni dalla scomparsa prematura di Felice Giani avvenuta a Roma nel 1823 a seguito di una caduta da cavallo.

La mostra si propone di illustrare il piano dettagliato della manifestazione triennale progettata per riportare la figura di Giani al centro della storia dell’arte italiana e desidera fornire un “assaggio” della qualità delle opere e dei documenti che verranno esposti.

Si potranno ammirare prestigiosi disegni e stampe realizzati da Giani e dalla sua cerchia, verranno mostrati alcuni preziosi documenti nella disponibilità dell’Archiviograzie ad un’importante donazione in comodato d’uso gratuito ricevuta nel 2020 e verrà presentato un video sul tema del viaggio (Felice Giani viaggiò per lavoro tutta la vita rimanendo sempre molto legato alla sua terra natale) incentrato sul pregevole album da Faenza a Marradi realizzato en plein air da Giani durante un viaggio con amici e considerato un momento fondamentale nella storia dell’arte che sarà esposto per la prima volta proprio a San Sebastiano nell’ambito degli eventi in programma nel 2023.

Nei locali dell’Archivio oltre ad affascinanti inediti del pittore e della sua bottega, saranno presenti preziose opere originali di Andrea Appiani, Giovanni Battista Dellera, Giuseppe Bossi, Pompeo Batoni, Bernardino Galliari, Pelagio Palagi, Carlo Bellosio, Vincenzo Camuccini, Fortunato Duranti, Luigi Sabatelli e Giovanni Migliara.

Nel mese di novembre sarà realizzata un’interessante conferenza che delineerà il ruolo rilevante di Giani nella storia dell’arte italiana attraverso le parole delle professoresse Marcella Vitali ed Aurora Scotti e dettaglierà, grazie agli approfondimenti del segretario dell’APG Vincenzo Basiglio e dell’arch. Mariastella Daffunchio responsabile del progetto, le azioni espositive in programma nel triennio svelando alcuni dei capolavori in arrivo e le istituzioni coinvolte nel complesso degli eventi.

INAUGURAZIONE

20 novembre ore 10

ORARI APERTURA

♦ domenica 20 e 27 novembre in occasione della 39′ Fiera Nazionale del Tartufo dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

♦ tutte le domeniche fino al 31 dicembre dalle ore 14:30 alle 16:30

EVENTO COLLATERALE

giovedì 24 novembre 2022 ore 16 Biblioteca civica Francesca Cakvo – Alessandria

conferenza “Felice Giani 2022 Anteprima” a cura della dott.ssa Marcella Vitali, storica dell’arte e Presidente Associazione Italia Nostra sez. Faenza

INFO

Archivio Pittor Giani

piazza Roma, 16 – San Sebastiano Curone (AL)