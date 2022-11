Il Perosi Festival non si ferma. Dopo il successo dei primi due appuntamenti in cartellone e del fuori programma in occasione del Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Santa Cecilia, il festival dedicato al sacerdote compositore tortonese, nell’anno del 150° anniversario della nascita, continua il prossimo 26 novembre alle ore 18 in Cattedrale a Tortona quando si potrà ascoltare la Passione secondo San Marco eseguita dal Coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra e dal Quintetto d’archi e corno dell’Orchestra Sinfonica Romana diretti dal M° Walter Marzilli. Solisti cantanti saranno: Rosario Cantone, tenore, David Maria Gentile Prati, baritono, Marcel Bàlint, basso. All’organo Davide Bucci.

Un coro di ben 50 elementi eseguirà uno dei monumenti musicali di don Lorenzo Perosi.

“Sarà un momento di grandissima musica e profonda spiritualità ricordando la Passione di Cristo, prima opera scritta nel 1897 con la quale don Lorenzo Perosi è diventato famoso in tutto il mondo – spiega il direttore artistico del festival, don Paolo Padrini -. Verrà eseguita in una versione molto particolare per organo, quintetto d’archi, corno solista, coro e, naturalmente, con i tre solisti previsti dalla Passione secondo San Marco. Dopo importantissimi concerti corali, finalmente torniamo all’oratorio, quello che ha fatto Perosi il grande compositore di tutti i tempi. Sarà un’opera intera che, tuttavia, non è lunga perché dura poco più di un’ora e narra le vicende di Gesù dall’Ultima Cena alla morte in Croce“.

Il Coro Polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma è un organismo stabile formato dagli studenti dei corsi accademici di Canto, Canto Gregoriano, Composizione, Direzione di Coro, Musicologia, Pianoforte e Organo dell’istituto musicale del papa. Al termine degli studi essi sono destinati a ricoprire incarichi di prestigio nelle maggiori istituzioni musicali dei loro paesi e all’estero. Attraverso la mobilità degli studenti legata sia al conseguimento dei gradi accademici che al continuo rinnovarsi delle immatricolazioni, il coro acquisisce fluidità e si arricchisce di convergenze internazionali.

Il Coro Polifonico si esibisce in importanti avvenimenti liturgici e concertistici, e canta spesso per il Santo Padre in occasioni di particolare rilievo. Ha effettuato numerose tournées in Italia e all’estero, ed è presente ad ogni atto accademico del Pontificio Istituto di Musica Sacra.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR.

L’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma di booking www.lorenzoperosi.net.

Il giorno successivo, inoltre, il coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra, diretto dal M° Walter Marzilli, animerà sempre in Cattedrale a Tortona la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Tortona, Mons. Guido Marini, alle ore 10.30. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta sui media diocesani.