– In concomitanza dell’assemblea annuale di ANCI tenutasi a Bergamo, Amazon ha organizzato un momento di incontro con i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni dei Comuni italiani che ospitano i suoi siti logistici. Ad oggi sono circa 60 le strutture presenti su tutto il territorio nazionale, testimoniando una presenza capillare che ha già permesso all’azienda di creare oltre 17.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, e un investimento complessivo di 12,6 miliardi di euro dal 2010.

L’evento ha rappresentato l’opportunità di riunire in un unico momento i rappresentanti locali, da sempre essenziali interlocutori sul territorio. I Sindaci hanno partecipato ad una visita guidata all’interno del centro di distribuzione di Cividate al Piano, che è stato anche teatro di una performance artistica. All’interno di una gigantesca scatola Amazon allestita per l’occasione, la tecnologia del video mapping e la suggestione della musica dal vivo hanno raccontato “il viaggio di un pacco”, dall’uscita dal magazzino alla consegna a casa dei clienti.

“Senza il dialogo costante con il territorio Amazon non potrebbe offrire il livello di servizio per cui si contraddistingue. Quello con le amministrazioni locali è una relazione che inizia ben prima dell’apertura di ciascun nostro sito. Ma che soprattutto prosegue nel tempo diventando una collaborazione, un dialogo costante, un’interlocuzione attenta da ambo le parti. Spesso ciò si concretizza in un supporto alle comunità nelle quali operiamo, dando vita a progetti mirati che sviluppiamo ascoltando le necessità del territorio e grazie al supporto dei sindaci e delle istituzioni locali”, commenta Lorenzo Barbo, Responsabile di Amazon Logistica Italia.

“Le opportunità che le multinazionali offrono ai nostri territori – ha detto Roberto Pella Vicepresidente vicario di ANCI – e in particolare ai piccoli Comuni rappresentano un importante segnale per lo sviluppo e la crescita del tessuto economico delle nostre Comunità. Il rapporto con le aziende è strategico per ANCI e la presenza di Amazon coma main sponsor alla nostra XXXIX Assemblea di Bergamo dimostra ulteriormente la volontà di un percorso Comune”.

Nel corso dell’evento Amazon ha inoltre comunicato il lancio di quattro progetti di micromobilità in Italia, nelle città Milano, Napoli, Genova e Bologna, volti a supportare consegne dell’ultimo miglio più sostenibili grazie all’impiego di cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico. Gli hub di micromobilità permettono di togliere dalla strada i tradizionali van per le consegne, alleviando la congestione del traffico nei centri urbani e migliorando la qualità dell’aria.

Gli hub di micromobilità sono depositi di dimensioni contenute e ubicati in posizioni centrali. Nelle città europee tradizionalmente a elevata densità, gli hub consentono di utilizzare nuovi metodi di consegna, come i cargo scooter elettrici a tre ruote, le cargo bike e le consegne a piedi. Ad esempio, a Milano, oltre il 25% dei pacchi in Area C (zona a traffico limitato) viene consegnato dai fornitori dei servizi di consegna di Amazon Logistics con cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico grazie al deposito di smistamento di Rogoredo, e la quota continuerà a crescere nel 2023.

La Lombardia rappresenta un’area chiave per Amazon che ad oggi ha creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato nella regione in cui è presente con il centro di distribuzione a Cividate al Piano (BG), un centro di smistamento a Casirate D’Adda (BG), sette depositi di smistamento, gli uffici corporate, un centro di distribuzione urbano Fresh e i data center. In particolare, presso il centro di distribuzione di Cividate al Piano Amazon ha già creato 900 posti di lavoro a tempo indeterminato raggiungendo le stime occupazionali annunciate all’apertura con due anni di anticipo.

Oltre all’impegno nel creare posti di lavoro diretti, Amazon contribuisce a sostenere l’economia e le piccole e medie imprese italiane generando un impatto positivo che è stato confermato anche dal “Report 2022 sulle Piccole e Medie Imprese italiane che vendono su Amazon”. La Lombardia si posiziona al primo posto della classifica delle regioni con il maggior numero di imprese che utilizzano Amazon per vendere i propri prodotti con oltre 3.250 partner di vendita. La regione è anche al primo posto per PMI che vendono su Amazon e che hanno registrato più vendite all’estero, con un totale di 125 milioni di euro nel 2021.

Investimenti in Italia

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre €12,6 miliardi creando più di 17.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 3.000 solo nel 2022, in circa 60 siti in tutto il Paese.

Oltre ai nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato che l’azienda continua a creare, Amazon supporta imprenditori e chiunque intenda avviare un’attività in proprio, digitalizzare un’attività già esistente, oppure espandere il proprio business attraverso vari programmi: utilizzando il marketplace per la vendita o affidandosi alla rete di distribuzione di Amazon per lo stoccaggio e la consegna dei prodotti con FBA (Fulfillment by Amazon). Le imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon.it hanno creato 60.000 posti di lavoro e nel 2021 hanno registrato circa € 800 milioni in di vendite all’estero.

