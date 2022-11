L’associazione culturale “Il Leone e la Rosa” di Tortona organizza per sabato 19 novembre alle ore 11 presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona la conferenza di un illustre esperto di economia e sistema creditizio: il prof. Nino Galloni, già Direttore Generale del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana.

Tema attualissimo: “La crisi del globalismo e il futuro dell’economia. Dal conflitto ad un nuovo sviluppo”.

CURRICULUM DI ANTONINO GALLONI (detto anche NINO)

Dottore in giurisprudenza, economista

Nato a Roma il 17 marzo 1953

Residente a Roma

IMPEGNI E INCARICHI PROFESSIONALI

Editore della rivista bimestrale “Economie Parallele” (Tribunale di Roma 28/2019) dal 14 marzo 2019

Sindaco effettivo dell’INAIL dal 6 Agosto 2015 al 31 Maggio 2018

Sindaco effettivo dell’INPS dal 21 Ottobre 2010 al 5 Agosto 2015

Sindaco effettivo dell’Inpdap dal 2 maggio 2002 al 20 ottobre 2010

Presidente del Comitato per l’istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale, presso il Ministero del Welfare, dall’1 settembre 1999 all’1 luglio 2002

Consigliere del Ministero del Lavoro per le politiche dell’occupazione giovanile dal novembre del 1996 all’1 settembre del 1999

Direttore Generale della Cooperazione – Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – dal luglio 1993 al novembre 1996

Direttore Generale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro – Direzione Generale del Ministero del Lavoro dal maggio 1990

Dirigente industriale (Breda Ferroviaria – responsabile ufficio strategie) fino al maggio 1990

Dirigente del Servizio Studi e Documentazione dell’INTERSIND dall’1 ottobre 1987

Membro italiano del gruppo “ad hoc” dell’OCSE sull’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese nel 1980 e 1981

Dal luglio del 1986 al luglio 1987 Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Partecipazioni Statali dove ha anche presieduto incontri e trattative tra i rappresentanti delle aziende pubbliche, dei sindacati e degli Enti Locali

Funzionario del ruolo del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica dal marzo 1979, dove si è occupato delle strategie industriali in rapporto alle politiche macroeconomiche ed alla formazione del risparmio: ha anche lavorato al Tesoro dal luglio 1984 al luglio 1986 sugli stessi temi.

ALTRE ESPRERIENZE PROFESSIONALI:

Ricercatore presso l’Università di Berkeley (California) nel 1978.

Board Director della FINTEX Corporation (Houston USA) negli anni 1986-1987.

Ha diretto una missione economica italiana in Madagascar nel giugno-luglio 1987.

Consigliere di Amministrazione dell’Agip Coal (caposettore ENI) negli anni 1987-1990.

Consigliere di Amministrazione delle Nuova SATIN (gruppo GEPI) negli anni 1989-1992.

Ha svolto 4 missioni nella Repubblica Democratica del Congo per promuovere l’utilizzazione di una moneta complementare locale tra il febbraio del 2008 e l’agosto del 2010.

STUDI E UNIVERSITA’

Laureato in Giurisprudenza a Roma nel dicembre 1975

Addetto alle esercitazioni presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma dal 1977 al 1980 (il suo corso di lezioni sul New Deal roosveltiano è stato pubblicato dall’Editore Bulzoni nel 1978)

Ricercatore all’Università di Berkeley (CA) durante l’anno accademico 1978-79 sotto la guida del Professor Richard Webster

Ha collaborato con il Prof. Federico Caffè della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Roma tra il 1981 ed il 1986; frutto di questa collaborazione sono state due pubblicazioni sul mutamento tecnologico e le politiche monetarie e numerosi articoli che sintetizzano alcune ricerche sul collegamento tra le manovre macroeconomiche e le strategia industriali nella prospettiva di una crescita delle compatibilità interne al sistema capitalistico.

Vincitore del premio “Guido Dorso” di meridionalistica nel 1983.

Professore a contratto (corso integrativo) per gli anni accademici 1987-1988 e 1988-1989 presso la Cattedra di Economia Industriale del Dipartimento di Economia dell’Università Cattolica del Sacro (Milano).

Professore a contratto (corso integrativo) per l’anno accademico 1990-1991 presso la Cattedra di Economia Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena.

Professore a contratto alla Università degli studi di Napoli per l’anno accademico 1994-1995.

Professore a contratto presso la LUISS di Roma negli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999.

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

VARIE

Ufficiale dei Bersaglieri 1973-1974 (servizio militare di leva, 6 mesi a Caserta e 9 mesi in Sardegna).