Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona aderisce – e per la prima volta – alla V edizione del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di dare visibilità alle esperienze di alternanza realizzate grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, studenti e imprese ospitanti.

A livello nazionale, dal 2017, anno di istituzione del concorso, sono stati coinvolti nell’iniziativa circa 2 mila istituzioni formative, 27 mila studenti e moltissime imprese che hanno interagito nella realizzazione degli oltre 2.300 progetti sia di alternanza scuola lavoro sia di tirocinio/apprendistato presso Istituti tecnici superiori e Centri di formazione professionale. Economia circolare e sostenibilità ambientale, transazione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e Made in Italy sono i principali ambiti nei quali si sono sviluppati i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nell’edizione 2022 del Premio, la Camera di commercio Riviere di Liguria ha raccolto le proposte delle scuole che hanno raccontato le loro storie di alternanza attraverso video realizzati dagli studenti partecipanti e ha stanziato alcuni premi in denaro destinati agli istituti scolastici che si sono maggiormente distinti a livello provinciale.

Per la provincia di Imperia, la cerimonia di premiazione ha avuto luogo giovedì 17 novembre nel corso della Conferenza stampa nella sala multimediale della Camera di Commercio alla presenza di Rosaria Pangaro dell’Ufficio Scolastico Provinciale.. A rappresentare l’ente camerale è intervenuto il Presidente Enrico Lupi, il Segretario Generale. Marco Casarino e Olivia Zocco, Responsabile del Servizio Studi e Orientamento al Lavoro per la CCIAA Riviere di Liguria.

Ad aggiudicarsi il primo premio a livello regionale, dell’importo di 600 euro, è stato l’I.I.S. “Liceo Amoretti” di Imperia, candidato per la categoria Licei.

Il progetto presentato dal Liceo C. Amoretti vede come protagonisti gli studenti del quarto anno del liceo artistico, impegnati nella realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana che ha interessato la zona del campetto della Parrocchia del Cristo Re. Il progetto è stato premiato per la fantasia ed originalità dimostrata dai giovani artisti, capaci di ripensare un luogo cittadino, valorizzandolo ed arricchendolo con artistici murales dedicati al tema attuale della sostenibilità ambientale.

Ora la scuola vincitrice del premio locale è in lizza per partecipare alle selezioni nazionali. Se approderanno all’appuntamento finale del Premio “Storie di Alternanza 2022 lo si conoscerà in occasione del Salone Job Orienta in calendario a Verona dal 24 al 26 novembre.

«Sin dalla propria istituzione, la Camera di commercio Riviere di Liguria ha dimostrato di credere molto nell’alternanza scuola – lavoro, una delle funzioni che la legge di riforma ha riservato agli enti camerali ai quali riconosce un ruolo di cerniera tra mondo della scuola e mercato del lavoro sottolinea il Presidente E. Lupi. In questo contesto, il Premio “Storie di alternanza” conferisce un valore, tutt’altro che simbolico, all’impegno messo in campo dalle scuole partecipanti, dagli insegnanti, dai tutori aziendali e dagli studenti per i quali è di capitale importanza cominciare a maturare esperienze lavorative già durante il proprio percorso di studi, grazie alla disponibilità e collaborazione delle aziende del territorio».

Gli studenti del Liceo C. Amoretti di Imperia che hanno realizzato il progetto vincente:

Classe 4A – indirizzo Architettura e Ambiente

1 ATAK DILARA DONDU

2 FERRUA SIMONE Docente referente: Prof.ssa Paola Mauro

3 GUROV IVAN

4 MONTALBAN HOFFMANN MARTINA

5 MOSCHITTA NOEMI

6 NACHAT NISRIN

7 PANDOLFI GINEVRA

8 POLVERINO CHIARA

Classe 4F – indirizzo Arti Figurative Docente referente: Prof.ssa Laura Comollo

Docente di sostegno Prof. Eligio Garibbo

1 ADDIEGO LORENZO

2 ALDOBRANDI SARA

3 ANNUNZIATA LISA

4 BONO LETIZIA

5 BRIGASCO ANDREA

6 BUENO HERNANDEZ PAULA SAVINA

7 CARUSO FEDERICA

8 CASTELLI ANDREA

9 CAVICCHIA ALICE

10 GRANDE NICOLE

11 LAZIC NIKOLA PIETRO

12 LUCCHESE GIULIA

13 MALAJ LORENA

14 MEHDI DONIA

15 RAVAROTTO SOFIA

16 ZERBINO MICAELA