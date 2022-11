VENERDÌ 2 DICEMBRE: Accensione luminarie

VENERDÌ 2 DICEMBRE

ore 17:00 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

‘NATALE INTORNO AL CENTRO’

Inaugurazione dei tipici Mercatini di Natale costituiti da circa 15 casette, dinanzi al Palazzo delle

Poste Coinvolgimento dell’Azienda Ospedaliera e Solidal per la Ricerca, con l’obiettivo di

contribuire alla divulgazione dell’importanza della ricerca e della raccolta fondi a sostegno degli

Ospedali della nostra provincia.

A cura di Confesercenti-Procom

Visita guidata al Mosaico di Gino Severini

A cura di A.S.M. Costruire Insieme.

dalle 16:30 alle 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

“RUDOLPH E I SUOI FRATELLI” Laboratorio creativo a tema – 8-11 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire Insieme

SABATO 3 DICEMBRE

ore 10,00 dai 3 ai 5 anni – ore 10:00 dai 6 ai 12 anni c/o Il Sentiero Degli Scarabocchi in corso Acqui 332

“LABORATORIO DI FALEGNAMERIA DIDATTICA”, con la partecipazione di Knock on wood di Sara

Bardella

In collaborazione con Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo – Sentiero Degli

Scarabocchi

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 Piazza Libertà, tra le casette e nell’area antistante il mosaico di Gino Severini

Natale intorno al centro – “IL CARRETTO DI NATALE” spettacolo itinerante di canto, storie, musica,

giocoleria, gag comiche con carretto musicale A cura di Compagnia Claudio e Consuelo

A cura di Confesercenti-Procom

ore 16:00 Porto Idee Via Verona,95

inaugurazione mostra fotografica ‘PRENDERSI CURA DI ALESSANDRIA’ con raccolta fondi

a cura di Fabio Decorato con la collaborazione di AIDO-AVIS – Comunità di San Benedetto al PortoAssociazione IDEALE 2050 – Associazione Fulvio Minetti- Associazione ‘Nessuno escluso’ – Concorso

Chitarra Classica Michele Pittaluga – SOMS del Cristo e Associazione amici del Vinci

ore 20:30 c/o Visioni_47 Via Trotti 47 Alessandria

“20 E EVENTI” LETTURA E MUSICA NEL MONDO DELLA LIS!

in occasione della Giornata Mondiale delle persone con disabilità in collaborazione con

LIBRINFESTA e Il Cantastorie

DAL 3 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 c/o Visioni_47 Via Trotti 47 Alessandria

“Xmas Expo Visioni”

VINILE ALESSANDRA dischi di vinile,cd,gira

VISIONARI il cinema di carta manifesti e locandin

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Al51puntoLab in via Trotti 58

MOSTRA MERCATO DI GIANNI NOLI

DOMENICA 4 DICEMBRE

dalle ore 9.00 alle ore 19:00 Sotto i portici di Piazza Garibaldi e Viale della Repubblica

Natale intorno al centro – “OFFICINA DELLE MEMORIE” il Mercatino dell’Antiquariato dedicato

all’oggettistica, al collezionismo, ai mobili d’epoca, al modernariato di qualità, all’editoria d’arte

A cura di Procom

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

dalle 16:30 alle 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

‘PENSIERO STUPENDO’ Laboratorio creativo a tema natalizio 0-4 anni

a cura di A.S.M. Costruire Insieme.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

ore 16,45 c/o Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ Piazza Vittorio Veneto

‘ASPETTANDO IL NATALE’ (fascia età 5-11) Con laboratorio a cura delle Bibliotecarie

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

‘D’ORO TI DECORO? Laboratorio creativo a tema 5/7 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ ASM Costrure Insieme

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Ore 18:00 Palazzo del Monferrato Via San Lorenzo,21

Inaugurazione Mostra “1853/2023 LA FERROVIA TORINO-GENOVA UNA ROTAIA LUNGA 170 ANNI”

a cura di Fondazione Slala, Fondazione Cassa di Risparmio, UPO,Città di Alessandria

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

alle ore 16.30 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

‘LA BANDA DEI BABBI NATALE – Animazione musicale di Guitar –Lab-Mario Martinengo

A cura dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e di Solidal per la Ricerca.

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Via Bissati

XMAS EXPO VISIONI_47 2022_2023

La Cultura come Cura del Territorio Le attività economiche di Via Bissati per Ri_Immaginare Via

Bissati

dalle ore 9:00 alle ore 19:00 Corso Acqui Rione Cristo

“UN NATALE CHE VALE” negozi aperti in corso Acqui Le attività del Quartiere proporranno lo

shopping natalizio con esposizione di stand davanti ai negozi del Quartiere

a cura Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo

ore 15:30 c/o Il Sentiero Degli Scarabocchi in corso Acqui 332

“SCRIVIAMO LA LETTERINA”, facciamo merenda insieme e Arriva Babbo Natale

In collaborazione con Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo Sentiero Degli

Scarabocchi

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 16:30 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

Visita guidata al Mosaico di Gino Severini

a cura di A.S.M. Costruire Insieme.

Ore 17:00 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

“ FRAMMENTI DI LUCE”, performance teatrale

A cura dell’Associazione di promozione sociale Sinapsi Artistiche SIN ART, in collaborazione con

Visioni 47, Circolo del Cinema Adelio Ferrero.

Ore 16:00 Lungo le vie del centro:

ANIMAZIONE PER BAMBINI LUNGO LE VIE DEL CENTRO (TRUCCA BIMBI….)

e

ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE ‘ G. CANTONE’ Orchestra fiati

dalle 10:00 alle 19:00 Quartiere Cristo

“BABBO NATALE AL QUARTIERE CRISTO”, Babbo Natale passerà tra i negozi e incontrerà i bambini

del Quartiere

a cura Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo

DA SABATO 10 A MARTEDÌ 13 DICEMBRE PER TUTTO IL GIORNO

Via Milano – Piazzetta Santa Lucia

TRADIZIONALE MERCATINO DI SANTA LUCIA

DOMENICA 11 DICEMBRE

alle 15.30 e alle 16.45 Teatro delle Scienze “UN LUPO TRA LE STELLE”

Due laboratori di collage per la realizzazione di un alieno – per bambini dai 3 agli 11 anni

alle 16.30 e alle 17.30 Teatro delle Scienze “UN LUPO TRA LE STELLE”

Due spettacoli e letture animate con lavagna luminosa

a cura dell’ASM Costruire Insieme

alle ore 17:00 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

Natale intorno al centro – “NATALE E DINTORNI” concerto con canti natalizi e colonne sonore

A cura di Asam Chorus di Stazzano

Alle ore 18:30 Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Spinetta M.go

Concerto a cura della sezione AVIS di Alessandria

dalle 10:00 alle 19:00 Quartiere cristo

“BABBO NATALE AL QUARTIERE CRISTO”, Babbo Natale passerà tra i negozi e incontrerà i bambini

del Quartiere – a cura Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

dalle 16:30 alle 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

‘NOEL CUISINE’ Laboratorio di cucina per genitori/bambini 0-4 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘Il Bianconiglio’- A.S.M. Costruire Insieme

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

ore 16,45 c/o Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ Piazza Vittorio Veneto

“LA BANDA DEI GHIOTTONI” da Le avventure di Betta e Matilde (fascia età 6-11)

Laboratorio a cura di Daniela Mazzoni

ore 18,00 c/o Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ Sale Storiche

Inaugurazione esposizione : LA GRAFICA DE ” IL TRIANGOLO NERO” 1987-2020

A cura del Servizio Valorizzazione Patrimonio Museale del Comune di Alessandria

dalle ore 14 alle ore 18 c/o Scuola primaria A. Caretta Via del Ferraio Spinetta Marengo

Mercatini di Natale con i manufatti e le creazioni dei bambini.

Animazione itinerante da Via del Ferraio a Via Genova e promozione attività commerciali

A cura di alunni, insegnanti e Comitato genitori Scuola primaria A. Caretta e di Commercianti e

Attiviità di Spinetta

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

dalle 16:30 alle 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

“NOEL CUISINE” Laboratorio di cucina 8-11 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire Insieme

ore 17:30 Via San Lorenzo,21 Palazzo Monferrato

Natale intorno al centro – presentazione Libro “Donne che uccidono. Dieci storie di donne

avvelenatrici” di Roberto Grenna

A cura di Confesercenti-Procom

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

Ore 17:00 c/o SALE D’ARTE Via Niccolò Macchiavelli 13

Inaugurazione esposizione “TRA SACRO E PROFANO”

Esposizione delle tele restaurate di Giovanni Battista Carlone (XVII secolo) di Palazzo Cuttica

A cura del Servizio Valorizzazione Patrimonio Museale del Comune di Alessandria

dalle ore 14:00 alle 18:00 c/o Scuola primaria A. Caretta Via del Ferraio Spinetta Marengo

Mercatini di Natale con i manufatti e le creazioni dei bambini.

Animazione itinerante da Via del Ferraio a Via Genova e promozione attività commerciali

A cura di alunni, insegnanti e Comitato genitori Scuola primaria A. Caretta e di Commercianti e

Attività di Spinetta

dalle h 16:00 c/o Il Sentiero Degli Scarabocchi in corso Acqui 332

“GINETTO IL FOLLETTO E LA MAGIA DI NATALE” storia narrata con Burattini a cura di Marick

In collaborazione con Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo – Sentiero degli

Scarabocchi

dalle 16:30 alle 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

‘NOEL CUISINE’ Laboratorio di cucina 5-7 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire insieme

VENERDÌ 16 DICEMBRE

ore 18:30 c/o Visioni_47 Via Trotti 47 Alessandria

Presentazione del libro ‘L’ESTATE DELLA GIOIA E DEL TERRORE. I GIOCHI DI MONACO E IL 1972’

(ULTRA SPORT)

presente l’autore del libro Beppe Giuliano Monighini con il critico cinematografico Roberto Lasagna

SABATO 17 DICEMBRE

ore 17:00 c/o Visioni_47 Via Trotti 47 Alessandria

VINILE ALESSANDRA Selezione Musicale

FOTORITRATTI CON IL FOTOGRAFO FIORENZO CASARANO

VISIONIMODADANZA con Accademia Moda Alessandria_Ofbalance Contemporary Ballet

ore 17:30 Piazza Libertà – Area antistante il mosaico di Gino Severini

Natale intorno al centro – ”MC MOB NATALIZIO” coreografia di Carmen Pirrone

A cura della scuola On stage Dance & Theatre

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso il Piazzale della Farmacia Sacchi in Via De Amicis – Quartiere Cristo

“BIMBI IN FESTA” animazione con Truccabimbi, Babbo Natale e Truccabimbi, Baby Dance,

castagnata

A cura Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo

dalle ore 16:30 alle ore 19:00 Via Genova Spinetta Marengo

Animazione con la BANDA ROTTA FRAUDOLENTA

A cura Commercianti e Attività di Spinetta M.go

ore 20:00 Chiesa di Santa Maria del Carmine Via dei Guasco 11

CONCERTO ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO ‘A VIVALDI DI ALESSANDRIA’

a cura del Conservatorio ‘A Vivaldi di Alessandria’

e

Concerto MOZART L’ITALIANO Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova

Direttore Roland Böer

Musiche di Mozart, Martini, Locatelli

(in fase di definizione l’orario e la Chiesa luogo del concerto)

a cura del Comune di Alessandria e dell’ASM Costruire Insieme

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 15:00 Piazza Libertà tra le casette del Mercatino di Natale

Natale intorno al centro “BABBO NATALE PER UN GIORNO”

A cura della Fondazione Uspidalet

e

“MAGIC GLOBE” maxi sfera con paesaggio natalizio

A cura di Confesercenti e Procom

Ore 15.30 e alle 16.45 c/o Sale d’Arte Via Niccolò Macchiavelli

“LA MAGIA DEL NATALE” Due laboratori natalizi – per bambini dai 3 agli 11 anni

Spettacolo per bambini a metà pomeriggio a cura dell’ASM Costruire Insieme

Ore 16:00 Lungo le Vie del Centro:

ANIMAZIONE PER BAMBINI LUNGO LE VIE DEL CENTRO (TRUCCA BIMBI….)

e

ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE ‘ G. CANTONE’ Orchestra fiati

a cura del Comune di Alessandria

ore 18:00 c/o Visioni_47 Via Trotti 47 Alessandria

“MILLER’S TRIO” MUSICA E CINEMA” la musica del trio di clarinetti: Elena Vergnasco,

Gianni Robotti e Alessandro Gianola

dalle ore 16,30 c/o Il Sentiero Degli Scarabocchi in corso Acqui 332

“FESTA DI NATALE” con giochi, letture, merenda e tante attività peri bimbi di tutte le età

In collaborazione con Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo Sentiero Degli

Scarabocchi

LUNEDÌ 19 DICEMBRE

Dalle 16:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta Marengo

‘WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS’ Giochi,letture emozioni,sorrisi e abbracci per tornare a

festeggiare insieme un magico Natale con l’animazione de il Bianconiglio- FESTA 0-4 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire insieme

MARTEDÌ 20 DICEMBRE

ore 16,45 c/o Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ Piazza Vittorio Veneto

‘LA MUCCA DI NATALE’ (fascia età 5-9), con laboratorio a cura delle Bibliotecarie

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta

Marengo

‘5…27…3…TOMBOLAAAAA’ in compagnia degli animatori de il Bianconiglio – 0-4 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire insieme

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Centro gioco ‘Il Bianconiglio’ Via Gambalera 74 ang. Via dei Caduti- Spinetta

Marengo

‘5…27…3…TOMBOLAAAAA’ in compagnia degli animatori de il Bianconiglio – 0-4 anni

A cura degli animatori del Centro gioco ‘‘Il Bianconiglio’ ASM Costruire insieme

DALL’8 AL 24 DICEMBRE a Spinetta Marengo

Alberi di Natale illuminati di fronte ad ogni negozio

CONCORSO VETRINE DI NATALE

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Dalle ore 16.00 c/o IL SENTIERO DEGLI SCARABOCCHI in corso Acqui 332

ASPETTANDO LA BEFANA

In collaborazione con Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo Sentiero Degli Scarabocchi

25 E 26 DICEMBRE 2022 – VENERDÌ 6 E SABATO 7 – SABATO 14 E DOMENICA 15 GENNAIO 2023 ORE

21:00 TEATRO SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO, 15 –TRADIZIONALE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

‘GELINDO I FRÀ ‘D LISÒNDRIA