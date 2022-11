Il Management ed i Dipendenti di Asm Voghera Spa si apprestano a dare il benvenuto a Monsignor Guido Marini, Vescovo della Diocesi di Tortona, che giovedi 1dicembre, alle ore 16,00, effettuerà una visita pastorale presso la holding di via Pozzoni.

Oltre ai vertici dell’Azienda, ad accogliere il Vescovo ci Tortona ci saranno i Sindaci del territorio, a cominciare dal primo cittadino di Voghera, gli amministratori locali e le rappresentanze sindacali.

Dopo un saluto ai Dipendenti nel cortile dell’Azienda, il Vescovo incontrerà le autorità e visiterà la sede dell’Asm.

Monsignor Guido Marini ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Diocesi di Tortona, come nuovo Vescovo, il 7 Novembre del 2021.

Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 17 ottobre, nella basilica di San Pietro in Vaticano, insieme all’arcivescovo Andrés Gabriel Ferrada Moreira, per imposizione delle mani dello stesso pontefice, co-consacranti gli arcivescovi Marco Tasca, arcivescovo di Genova, e Vittorio Francesco Viola, emerito di Tortona. E’ succeduto a Vittorio Francesco Viola, precedentemente nominato segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Per la prima volta viene in vista presso la sede di Asm Voghera Spa.