Partenza con il sole per Olioliva, affollata fin dal mattino dell’inaugurazione di visitatori che hanno animato le vie del centro onegliese con gli oltre duecento stand di olio extravergine d’oliva e prodotti tipici.

Nutrita la presenza di giornalisti italiani e stranieri. La grande novità sono state le parole dell’ambasciatore italiano nel Principato di Monaco Giulio Alaimo, invitato personalmente a Imperia dal presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi. L’ambasciatore ha annunciato, abbastanza a sorpresa, la volontà di organizzare il prossimo anno nel Principato, assieme all’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” un grande evento per promuovere la Riviera e i suoi prodotti di qualità. Una partnership tra Olioliva e Monaco a suggellare la crescita e l’appeal della manifestazione che da 23 anni celebra l’extravergine e le eccellenze autunnali liguri. Tutti d’accordo, dal sindaco Claudio Scajola all’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana, sull’importanza di far crescere e valorizzare Olioliva come veicolo di promozione turistica a sostegno delle nostre imprese e dell’economia del territorio.

Ricco il programma della seconda giornata, sabato 5 novembre, che si apre alle 9 per chiudersi alle 20. In serata, alle 21.15, all’Auditorium della Camera di Commercio lo spettacolo “Un biglietto per due” (a scopo benefico). A cura di Club Marathon in collaborazione con Lions Club La Torre.

ore 9:00 Apertura stand commerciali e istituzionali.

dalle ore 9:00 “Vinci la DOP – gioco a quiz” e “Il Fattore umano del Basilico Genovese DOP: in viaggio alla scoperta di chi si nasconde dietro il prodotto simbolo della Liguria nel mondo – A cura di Assaggia la Liguria e il Consorzio Basilico Genovese DOP.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 10:00 “Mediterranean life – un mare dove navigano anche le idee… un anno dopo” incontro a cura del FLAG GAC Il Mare delle Alpi e FLAG Approdo di Ulisse.

Comune di Imperia – Sala Consiliare.

ore 10:00 Salotto Letterario. Presentazione del libro “Sciâ taste in pö (Assaggi un poco) – Pagliuzze di storia olearia imperiese nei ricordi di un ottuagenario” di Franco Marabello.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 10:00 “La cucitura delle reti” con Beppe Scola a cura del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

ore 10:00 “Come riconoscere il pesce fresco” conSalvatore Pinga

dell’Ittiturismo Il Pingone. Dimostrazione filettatura,

presentazione ricetta e degustazione finale. A cura dei FLAG

GAC – Il mare delle Alpi. Area Laboratori – Calata G.B Cuneo.

ore 10:30 “Degustiamo insieme: l’olio novello, l’oliva taggiasca e i suoi derivati” A cura del gruppo Confcommercio FederOlio.

Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:00 Lo chef Renato Grasso presenta: “La ricciola del Golfo al burro di alpeggio con olive taggiasche e spuma di castagne garessine De.C.O.” A cura del corso “Tecnico Valorizzazione Prodotti Territoriali E Produzioni Tipiche” gestito dal SEI-CPT di Imperia. Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:15 Salotto Letterario.Presentazione del libro “111 Luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire” di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri a cura della Libreria Ragazzi.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 11:30 “Un Mare di sorprese” Laboratorio di educazione ambientale

con la biologa Barbara Nani a cura del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

ore 12:30 “Liguria in Autunno” cooking show di Alessandro Schiavon del Ristorante Cuxen a cura di Aurea Growers.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 12:30 “Vinci la DOP – gioco a quiz e “Pesto al mortaio live show: gli ingredienti cruciali di un mito ligure” A cura di Assaggia la Liguria e i Consorzi DOP Olio Riviera Ligure e Basilico Genovese. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 “Turismo con i pescatori: presentazione guida FishMedNet” a cura di Legacoop Agroalimentare.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 “Dolci come le Alpi – Dimostrazione di cucina e viaggio enogastronomico nelle Valli del Parco” con la Scuola Alberghiera di Arma di Taggia Ruffini – Aicardi insieme allo chef Livio Revello e i suoi studenti a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00/19:00 “Le Olimpiadi dei sorrisi” percorso di gioco a cura

dell’Associazione Sorrisi in Pillole presso il loro stand in Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 “L’Ostrica di La Spezia si presenta” Laboratorio con degustazione a cura di Legacoop Agroalimentare e Cooperativa Mitilicoltori Spezzini.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 “Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale e l’agricoltura ligure:

limiti e opportunità, procedure e risorse a cura

di CIA Liguria”. Auditorium Camera di Commercio.

ore 15:00 Convegno “Olivicoltura, identità mediterranea” A cura di Confartigianato. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 “Degustiamo insieme: l’olio novello, l’oliva taggiasca e i suoi derivati panificati all’oliva taggiasca e il panettone all’olio d’oliva. A cura dei gruppi Confcommercio FederOlio e Assipan. Stand Confcommercio – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 Incontro divulgativo a cura di Labcam Laboratorio Chimico Merceologico CCIAA Riviere di Liguria

Sala Multimediale – Camera di Commercio.

ore 16:00/18:00 OliOliva Spettacolo: “Liscio come l’olio”. Musica e danze a cura della Scuola “lo Studio Danze Imperia” del maestro Stefano Tarasco, con la regia di Fiorenzo Runco con l’accompagnamento di Andrea Frello.

Area Gru – Calata G.B. Cuneo.

ore 16:00 “Il Pesce ritrovato” a cura dell’Ittiturismo M/B Patrizia in cui illustrerà le proprietà del pesce “ritrovato” presentazione ricetta e degustazione. Stand Istituzionale – Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 16:00 Il Maestro gelatiere-pasticcere Alessandro Racca presenta in degustazione “Da Imperia al Monviso esperienza sensoriale geografica protetta” con l’utilizzo della nocciola IGP, olio DOP, basilico DOP e limoni nostrani.

Nasce a OliOliva l’olio aromatizzato alla Lavanda Angustifolia Imperia. La forza del nostro territorio! Degustazione con pane tipico della Valle Argentina del panificio Asplanato di Triora.

Presentazione de “Le delizie del palato” della Gelateria Perlecò di Alassio in collaborazione con l’azienda “Il Colle” di Pieve

di Teco. A cura di CNA.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 17:00 Salotto letterario. Presentazione del libro “La cucina incantata: le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki” di Silvia Casini, Francesco Pasqua e Raffaella Fenoglio con intervento sulla cucina giapponese e dimostrazione a cura del blog Pranzo a Konoha. Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 17.30 “Scuola di nodi” conMimmo Cara a cura del FLAG GAC “Il Mare delle Alpi” nel suo stand istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

ore 18:00 “L’olio e le sue proprietà nella dieta mediterranea – La cucina della tradizione ponentina…oggi” a cura di Associazione Cuochi Imperia e del suo team brigata Cambusa.

Area Laboratori – Calata G.B.Cuneo

ore 18:15 Salotto letterario. Presentazione del libro “Horror chef” di Francesco Basso a cura di Libreria Ubik.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 18:30/20:30 Andrea Frello – intrattenimento musicale con interpretazioni di brani di cantautori italiani. Area Gru – Calata G.B. Cuneo.

ore 20:00 Chiusura stand.

ore 21:15 OliOliva Spettacolo: “Un biglietto per due” spettacolo musicale a scopo benefico. A cura di Club Marathon in collaborazione con Lions Club La Torre.

Auditorium Camera di Commercio.