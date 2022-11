Domenica 6 novembre, al Santuario orionino di Tortona si celebrerà la festa del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli in collaborazione con le associazioni di categoria e aziende private. Il programma sarà il seguente: ore 10 Santa Messa in Santuario ed a conclusione sul sagrato la benedizione dei mezzi agricoli.

“Vogliamo che questo appuntamento, ha detto il rettore don Vanoi, possa sempre più coinvolgere il maggior numero di agricoltori per creare una tradizione e invocare per il loro lavoro la protezione e l’intercessione alla Vergine della Guardia”. Si è pensato inoltre di raccogliere alcuni prodotti della terra ed alimentari per le famiglie della parrocchia più bisognose. Chi volesse contribuire potrà portarli fin da ora presso l’Oratorio che sarà il punto di raccolta, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 16 alle 18.