L’Indennità di accompagnamento è la prestazione economica che supporta il cittadino titolare di invalidità civile al 100% che si trova in condizioni di non autosufficienza.

Per fare la domanda è necessario chiedere al proprio medico di base di redigere e trasmettere all’Inps il certificato medico telematico (documento che il medico rilascia su pagamento della parcella) e farsene dare copia per poi trasmetterla all’Inps tramite gli uffici preposti del Patronato entro, al massimo 90 giorni, dalla data del certificato medico-

Dopo la visita presso l’ASL si riceverà il Verbale che è il documento dal quale si potrà capire quali sono le prestazioni alle quali si avrà diritto.

L’Indennità è erogata se il richiedente non è ricoverato in strutture con pagamento della retta a totale carico dello Stato (o di Ente pubblico) o se ha superato i 30 giorni all’anno di ricovero in ospedale. In questi casi, seppur riconosciuta, l’Indennità viene sospesa e non pagata.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 264 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04