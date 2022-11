Lo scorso 24 novembre il Fai e il Fai Giovani, Delegazioni di Tortona, l’Istituto “Marconi “, il Liceo “Peano” e il Polo Culturale Diocesano hanno aderito alla “Giornata Fai per le Scuole”: in tutta Italia, dal 21 al 26 novembre sono state organizzate visite scolastiche esclusive, condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese sul territorio.

L’evento, tenutosi presso il Museo Diocesano di Tortona, è stato incentrato sul tema: “Il Codice Purpureo di Sarezzano: una storia millenaria contemporanea”: i ciceroni del Liceo “Peano” hanno guidato le scolaresche alla scoperta del “Codex Purpureus Sarzanensis”, un raro manoscritto in pergamena purpurea risalente alla fine del V – inizio VI secolo, esposto nella sala dei beni librari e documentari del Museo Diocesano. I ragazzi del Corso di Chimica dell’Istituto “Marconi” hanno invece esposto in sala conferenze i risultati di un progetto biennale di analisi non invasive, condotte in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, su alcuni antifonari miniati conservati nella Biblioteca Diocesana e sul Codex stesso, presentando un interessante manufatto realizzato al termine delle indagini, il “Codex Marconiaus”, che si pone come rielaborazione in chiave contemporanea dell’illustre antenato. La partecipazione è andata al di là delle più rosee previsioni: 25 classi delle scuole di Tortona, dalla primaria alle superiori, si sono recate in Museo ed hanno ascoltato con vivo interesse l’itinerario illustrato dalle giovanissime guide, che hanno dimostrato non solo di essere molto preparate, ma anche di riuscire a tenere viva l’attenzione del pubblico. La mattinata ha visto anche la graditissima visita del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e del Presidente della Fondazione CR Tortona Pier Luigi Rognoni.

Il grande successo, a riprova dell’interesse anche delle giovani generazioni per la valorizzazione del territorio, è stato di soddisfazione ed incentivo per tutte le persone che hanno collaborato alla perfetta riuscita della giornata: le prof.sse Nadia Semino e Paola Piccinini dell’istituto “Marconi”, la prof.ssa Cristina Porro del Liceo “Peano”, Silvia Malaspina del Polo Culturale Diocesano, Piero Massiglia e Raffaello Basiglio del Fai e Fai Giovani.