Dal 20 ottobre al 1° novembre 2022, si è tenuta ad Alessandria la seconda edizione del “Paulaner Oktoberfest” che ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone. La Questura e la Polizia Stradale di Alessandria hanno attivamente preso parte all’evento sia con servizi mirati sia con una forte attività preventiva. Riguardo tale ambito, con l’allestimento di uno stand appositamente realizzato all’interno dell’area della manifestazione, il personale della Polizia Stradale, formato e pronto per fornire puntuali indicazioni al pubblico presente, ha dimostrato la multiforme funzione del proprio servizio “alla cittadinanza in viaggio” in particolare il prezioso contributo alla prevenzione. Gli operatori della Polizia Stradale hanno sia informato sulle norme generali, sul rispetto delle regole previste dal codice della strada vigente, sia garantendo la sottoposizione in modo volontario delle persone uscite dall’area della festa, all’accertamento dell’alcoltest per la verifica del proprio stato di ebbrezza, al fine di non mettersi alla guida in caso di alterazione psicofisica.

La Questura? Presente nei momenti topici, quelli di maggior afflusso, per il proprio ambito di lavoro, quello della gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Impiego, risultato poi solo formale, vista la riuscita della manifestazione senza alcuna criticità.

Sabato 29 ottobre, ad accrescere l’attenzione e l’interesse, è arrivata anche la Lamborghini della Polizia di Stato. Una presenza di valore, di rappresentanza, ma anche il tramite per veicolare con maggior presa alla cittadinanza i valori di legalità e di rispetto delle regole insite nel servizio di Polizia.