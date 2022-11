Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno notificato un Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari e Contestuale Informazione di Garanzia a quattro soggetti nell’ambito delle indagini che, lo scorso maggio, avevano portato in carcere alcuni amministratori ed imprenditori locali per corruzione. I fatti in esame nell’odierna comunicazione riguardano presunti episodi corruttivi, di turbativa degli incanti e rivelazione di segreti d’ufficio da parte di Pubblici Ufficiali di un Comune della provincia per favorire imprenditori locali. In particolare, le contestazioni riguardano fatti accaduti lo scorso marzo, allorquando nel corso delle attività prodromiche all’assegnazione di un appalto del valore complessivo di circa 200.000,00 € per la ristrutturazione ed il recupero urbanistico di area destinata a manifestazioni pubbliche di un Comune dell’entroterra, la ditta assegnataria riuscì a farsi affidare l’appalto grazie all’accordo con le altre imprese invitate il cui elenco gli era stato illecitamente consegnato dal funzionario del comune interessato.

Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente allo/agli indagati/i è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).