Giovedì 3 novembre, presso il Palazzo della Cooperazione a Roma, si è celebrata la giornata della sostenibilità cooperativa “Energia per cooperare”.

“La sostenibilità per le imprese non è più una scelta, ma una strada obbligata” ha ricordato il Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini. A rimarcare questo concetto nella cornice dell’iniziativa promossa da Confcooperative Nazionale, ha trovato spazio tra le cooperative partecipanti la cooperativa San Carlo ONLUS di Castelnuovo Scrivia che si è aggiudicata il premio Nazionale consegnato dal Presidente nazionale di Confcooperative Federsolidarietà Stefano Granata per il progetto realizzato dai ragazzi di Castelnuovo Scrivia: “il TG della Sostenibilità”.

La cooperativa San Carlo, è nata sul territorio 23 anni fa con la gestione del centro diurno “San Carlo” e ha contribuito negli anni alla nascita della Fondazione San Carlo Onlus, dando origine da subito al percorso per il Dopo di Noi con al Comunità “Casa San Carlo” in sinergia con le famiglie e gli enti locali. In questo ambito si è avuto modo di sviluppare con i ragazzi di San Carlo nuove progettualità che li vedono veri e propri protagonisti, come nel caso del “Tg della Sostenibilità” progetto per il quale è stato assegnato alla San Carlo l’importante riconoscimento a livello nazionale.

Un’edizione al mese per 17 mesi, ciascuna dedicata a uno degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Come hanno sottolineato la Presidente della cooperativa San Carlo Onlus, Michela Dameri e il Coordinatore delle strutture per ragazzi con disabilità e ideatoredel progetto Marzia De Giovanni: ”Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto. Per provare a raccontare la sostenibilità ci siamo voluti mettere alla prova e immaginare la strada migliore per attuare l’Agenda 2030. Abbiamo pensato di farlo nel nostro stile, insegnando a insegnare. Abbiamo spiegato i diversi aspetti della sostenibilità ai nostri ragazzi e abbiamo lasciato che ne diventassero ambasciatori. Il risultato è stato incredibile: dei divulgatori efficaci con semplici sketch.

I video mensili pubblicati sulla pagina Facebook di San Carlo sono serviti per veicolare a chi ci segue online le piccole azioni che tutti possiamo e dobbiamo fare. Il progetto del TG della Sostenibilità si è concluso, ma abbiamo pensato di portare avanti il percorso con “Vengo dopo il TG”, estensione del laboratorio teatrale dedicato ai ragazzi.”

Ad aprire e chiudere l’evento Flavio Insinna.