Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, insieme alla prontezza del proprietario che ha gettato acqua sul fuoco, ha impedito ad un incendio di propagarsi alle abitazioni circostanti provocando per fortuna lievi danni.

E’ accaduto nella giornata di ieri, Venerdì 18 novembre, in un’abitazione in via Scrivia ad Alzano Scrivia, dove, per cause ancora in corso di accertamento, del materiale custodito in un terrazzo al primo piano di un’abitazione si é incendiato.

Le fiamme hanno bruciato un tenda da sole e del materiale vicino, ma per fortuna senza creare grossi danni.