Dal 14 al 17 Novembre, si è svolta da parte del Vigili del Fuoco di Alessandria, un’esercitazione costruita su osservazioni frutto delle esperienze pregresse maturate dal Comando in ambito fluviale, con simulazione di esondazione del fiume Tanaro.

Ha visto impegnato personale proveniente anche dai Comandi di Torino, Asti, Cuneo e dalla Direzione Regionale Piemonte.

Diverse le specializzazioni del Corpo impegnate nelle manovre: TAS (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle squadre di ricerca, munite di GPS per il tracciamento delle zone battute; SFA (soccorso fluviale alluvionale) per consentire il trasporto delle squadre di terra e delle unità cinofile tra le sponde del fiume; SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per la mappatura e sorvolo delle zone interessate dall’esondazione; TLC (telecomunicazioni) per consentire alle squadre impegnate il costante contatto radio e la condivisione dei dati.

L’iniziativa ha mostrato ottimi risultati, confermando la sinergia tra le varie componenti del Corpo Nazionale.

Preziosa è stata l’assistenza fornita dal Comune di Rivarone per la parte logistica.