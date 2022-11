Una bella notizia per Tortona: Davide Fara è il nuovo segretario provinciale per “Articolo Uno”.

È stata infatti eletta, nei giorni scorsi, nel corso del congresso provinciale, la nuova segreteria di Articolo Uno per le province di Alessandria e Asti.

Ne fanno parte il Segretario Davide Fara, Paola Bisio, Marco Gobbato, Domenico Bonaria, Mario Minetti, Roberta Cazzulo, Nicola Mandirola, Mauro Oddone e Marco Castaldo.

Beppe Carniglia, segretario uscente, svolgerà il ruolo di tesoriere.

Proprio a Beppe Carniglia coordinatore provinciale uscente, l’assemblea ha rivolto un sincero ringraziamento per il preziosissimo lavoro svolto in questi anni.

Molto soddisfatto il nuovo segretario provinciale Davide Fara che si è messo subito al lavoro, benché per chi lo conosce, sa bene che come attivista della sezione tortonese del partito non è mai stato fermo e si è sempre attivato a favore della collettività.

“Cercheremo di affrontare questo non facile momento politico – dice Davide Fara – dialogando con le persone per coglierne i bisogni e portando quelli che sono nostri valori, vale a dire lavoro-dei diritti sociali-pace-ambiente, al percorso costituente di un nuovo soggetto della Sinistra nel nostro Paese”

Al neo eletto segretario provinciale le congratulazioni di tutta la redazione di Oggi Cronaca e l’augurio di continuare ad essere propositivo a livello interprovinciale come ha sempre fatto per la città di Tortona e non solo nel periodo in cui ha ricoperto la carica assessore comunale.