Nei giorni scorsi presso la sede della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona è stato consegnato allo studente Tortonese Luca Scabini, neo diplomato con lode, il premio “STUDENTI FUORI DAL COMUNE” conferito per la prima volta quest’anno.

Il premio è stato istituito per sottolineare l’impegno profuso da giovani non solo nello studio e nei rapporti umani ma che possano essere di esempio per la collettività.

Luca affetto da disabilità visiva per la ferrea volontà dimostrata, il sacrificio, e l’intelligenza non comune, è stato segnalato al consiglio di amministrazione il quale ha deliberato di assegnarglielo in quanto degno di rappresentare i giovani Tortonesi in un periodo in cui troppi suoi coetanei sono disorientati ed inclini ad atteggiamenti errati.

Il giovane Luca, ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha ricevuto il premio “STUDENTI FUORI DAL COMUNE”.

Il carattere mite e impegno costante hanno permesso al giovane di raggiungere il massimo risultato didattico senza rinunciare a coltivare i rapporti umani nel tempo libero, le amicizie dando esempio di lealtà.

L’esempio di Luca merita di essere riportato per sottolineare come le difficolta siano state non un limite ma una ragione di crescita umana e professionale.

Nella foto in alto il giovane Luca Scabini insieme al suo ex insegnante prof. Franco Giangrasso, il dott. Valter Scarfia presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Alessandria ed i genitori