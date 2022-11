Si sono svolte oggi a Tortona, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, le manifestazioni per la ricorrenza del IV novembre, una volta festa della Vittoria della Prima guerra Mondiale, oggi diventata Festa delle Forze Armate. Prima di lasciarvi alle immagini pubblichiamo di seguito una riflessione di Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri.

“Quest’anno la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sarà una festività diversa, perché giunge durante un conflitto bellico spingendoci ancor più a riconsiderare e valorizzare la difesa del Paese. C’è ancora molto da fare perché questa Giornata rappresenti una conquista per le Forze Armate, soprattutto sul fronte dei diritti”, così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale dell’Arma dei carabinieri che dal 1993 è in prima linea per la tutela delle Forze Armate, “È importante che i diritti dei militari siano ricordati non solo nelle ricorrenze, ma anche nelle caserme spesso fatiscenti e senza i servizi primari, nei rapporti gerarchici che difettano di meritocrazia e umanità, nella considerazione verso il personale che sceglie di sacrificare se stesso e i propri affetti per mettersi al servizio del Paese, una rinuncia molto dolorosa ma che le Forze Armate compiono ogni giorno con onore. Per questo” – prosegue Nicolosi –“Unarma accoglie con favore la proposta di un disegno di legge affinché la ricorrenza torni ad essere, a tutti gli effetti, una giornata festiva”.