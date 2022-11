Asfaltate, bene e senza spesa alcune strade vicinali a Tortona ( nella foto in alto) e il Consorzio ringrazia.

Stimato direttore,

chi vi scrive sono i consiglieri delle Strade Vicinali di Tortona che chiedono gentilmente di pubblicare in uno spazio della sua testata giornalistica, questa nostra, per ringraziare tutti coloro che hanno permesso di portare a termine i lavori di asfaltatura del manto stradale a partire dal tratto di Via Valle arrivando oltre un terzo del tratto della stessa, quest’ultima di gestione del Consorzio Unico Strade Vicinali di Tortona.

Lavori iniziati il 14 novembre scorso e terminati dopo 4 giorni.

Inoltre sono state ultimate, nel contempo, anche Strada Gerola e non per ultima di importanza Strada Gaglierasco , che vedrà ancora alcuni interventi per essere anche lei ultimata a breve.

Siamo qui a ringraziare il Presidente del CUSV (Consorzio Unico strade Vicinali) di Tortona e Consigliere Comunale Pier Paolo Cortesi, unito al magistrale lavoro del Segretario Giuliano Guerci e dal professionale direttore tecnico Angelo De Amici che con l’ausilio dei consiglieri cercano di rendere queste strade secondarie sempre più efficienti.

Oggi in particolare il tratto di Via Valle è stato definito un “tapis roulant” tanto il lavoro è stato eseguito in maniera ineccepibile ripristinando un tratto di strada che per molto tempo è stato devastato dai lavori eseguiti dall’Enel per interrare i cavi delle linee elettriche, ma che allo stesso tempo, ha ripristinato in maniera eccellente permettendo una migliore viabilità dei mezzi, ma soprattutto il transito pedonale dei tortonesi che tanto amano passeggiare in questa parte della città, in mezzo al verde.

Rinnoviamo i nostri complimenti ai dirigenti dell’Enel e del Consorzio Strade Vicinali per l’impegno e i risultati ottenuti.

I Consiglieri CUSV di Tortona