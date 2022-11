Due giorni di intenso lavoro quello dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona in città e nei dintorni per tanti piccoli interventi che per fortuna non hanno provocato gravi danni proprio grazie al Pronto interventi dei pompieri Tortonesi.

Difficile elencare tutti quelli che hanno effettuato da domenica sera, per cui ci limitiamo a riportare quelli forse più significativi. Numerose le fughe di gas che rappresentano un grave pericolo per la popolazione: col primo freddo intenso molte tubature in città e nei paesi del circondario si sono rotte rilasciando nell’aria una gran quantità di gas metano che coi costi esorbitanti attuali, quando la rottura si verifica dopo il contatore a pagare è l’utente.

Interventi dei pompieri si sono verificati a Paderna e a Tortona in via Tito Carbone e via Cabruna, mentre un ascensore è rimasto bloccato con all’interno dei clienti in un supermercato cittadino. Molti interventi di aperture porte per coloro che hanno perso le chiavi o si sono chiusi fuori lasciandole dentro fra cui due in Corso Alessandria.