Lunedì 31 ottobre 2022 una ventina di studenti del Marconews nelle ore pomeridiane, accompagnati dalle loro docenti, hanno visitato gli studi di Radio PNR.

Accolti calorosamente da Micol Spolladore, Carlo Zeme, da tutti i DJ e collaboratori dell’emittente locale, gli studenti hanno potuto ripercorrere le tappe fondamentali della storia della radiofonia e vedere con i propri occhi le sale di registrazione insonorizzate, i microfoni che diffondono le notizie quotidianamente e il mondo multi-tecnologico che compone la vita sonora della Radio.

L’incontro, primo di un percorso di attività promosse dal Centro Studi “Ugo Rozzo” e dalla Biblioteca Civica, vuole, con il laboratorio Parola alla radio, stimolare gli studenti redattori a ragionare su alcune parole-chiave che fanno spesso parte integrante della comunicazione quotidiana e a cui spesso non si dà abbastanza valore. Un utile momento di formazione per partire dall’etimologia e arrivare ai contesti in cui si trova questa espressione, fino ai significati più insoliti e personali, perché dietro ad ogni parola si cela un mondo di possibilità nascoste. La parola chiave scelta dalla Redazione è “Dipendenza”.

Dipendenza da chi? da che cosa? Schiavi o padroni delle nostre passioni? Sicuramente argomenti intriganti che ispireranno la scrittura del prossimo numero del giornale scolastico