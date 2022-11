DERTHONA – CASTANESE 3-0

RETI: 4’st Turchet (D), 35’st Ciko (D), 38’st Romairone (D)

DERTHONA: Fiory; Fomov (39′ st Soplantai), Agazzi, Zucchini, Procopio; D’Orazio; Saccà, Ciko, Turchet (41′ st D’Arcangelo), Trevisiol (34′ st Giannone); Romairone (46′ st Linussi).

A DISP: Bertozzi, Gomez, Tambussi, D’Arrigo, Matera.

ALL: Chezzi.

CASTANESE: Tota; Grieco, Gatelli, Sorrentino (40′ st Becchi), Boccadamo (19′ st Urso); Latini (21′ st Costa), Arrigoni, Lomolino; Ndiaye, Braidich (40′ st Gatti), Milani (27′ Facchini).

A DISP: Di Lernia, Mara, Lorenzi, Manfrè.

ALL: Molluso.

AMMONITI: Agazzi (D), Latini (C), Sorrentino (C), Boccadamo (C), Mara (C).

ARBITRO: Marco Zini della Sezione di Udine.

ASSISTENTI: Omar Bignucolo e Davide Bignucolo di Pordenone.