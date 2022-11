Con quello che si è tenuto questa mattina, sabato 19 novembre, presso la sede della Croce Rossa di Tortona in corso Repubblica, rivolto ai ragazzi impegnati nel Servizio Civile presso il Comune, sono terminati per il 2022 i corsi gratuiti di “Tortona Città Cardioprotetta” per imparare a utilizzare i defibrillatori, realizzati con il contributo del Rotary Club Tortona.

È stata anche l’occasione per il Sindaco Federico Chiodi e l’Amministrazione comunale per ringraziare da parte del Comune di Tortona, quanti fra enti, associazioni, forze dell’ordine e volontari, hanno collaborato e partecipato quest’anno. “Tortona Città Cardioprotetta” tornerà nel 2023!